Pfizer CEO’sundan Covid-19 açıklaması: Daha yıllar var
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla açıklamalarda bulundu.
Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Fransız medyasına corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BFM TV’ye konuşan Bourla, “Corona virüsü daha uzun yıllar boyunca devam edecek. Fakat şu an içinde olduğumuz dalga, yasaklara sebebiyet verecek son dalga olacak” dedi. Bourla ayrıca geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar için de güvenli ve etkili olduğunu dile getirdi.