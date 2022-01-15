Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan PCR testi kararına tepki: Bilimsel bir nedene bağlı olamaz

Aşı olmayanlara, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda PCR testi zorunluluğu kalktı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kararı "Bilimsel olarak yorumlamak ne yazık ki mümkün değil. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile alınması da üzücü" şeklinde değerlendirdi.

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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; aşı olmayanlara seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda PCR test zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

* Bu kararı bilimsel olarak yorumlamak ne yazık ki mümkün değil. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile alınması da üzücü. Sonuçta hızlı tanı testleri olmadan PCR ile sistemin yürümesi zaten zor. PCR sayılarının bir sınırı var.

“GÜNLÜK VAKA SAYIMIZ 300 BİNİ GEÇSE BİLE 60-70 BİN VAKA BULACAĞIZ”

* Ancak son kararlarla test sayımız fazla artmadan, günlük vaka sayımız 300 bini geçse bile biz 60-70 bin vaka bulacağız. Zaten omicron yayılımının başladığı ülkelerde günlük vaka sayısının bir haftadır 60 binlerde kalması mümkün değil.

* En etkili aşı bile hastalığı % 90, ağır hastalığı % 95 önlüyor. Bu kararla aşılıların da riski artırılmaktadır.

“ARTAN VAKA SAYILARIYLA AĞIR HASTALAR VE ÖLÜMLER ARTACAK”

* Bütün ülkelerde önlemler artırılırken, aşılama hızı artsın diye çalışılırken, bizim bu kararları almamız bilimsel bir nedene bağlı olamaz.

* Omicron varyantı bir nezle etkeni değildir ve oranı düşük de olsa, artan vaka sayılarıyla ağır hastalar ve ölümler artacaktır.

* Üstelik ülkemizde artan sadece omicron değildir, delta varyantı da dolaşımdadır ve ölüm oranları hala yüksektir.

“BÜYÜK YÜK OLUŞTURACAK”

* Sonuçta sağlık sistemi sadece yoğun bakımlardan ibaret değildir, gevşetilen önlemler özellikle 1. basamakta ve polikliniklerde büyük yük oluşturacaktır.

* Bu kararlardan sonra topluma pandemi önlemlerini anlatmak ve aşının önemine inandırmak oldukça güç olacaktır.

* Epidemiyoloji (salgın bilimi), sırlarla dolu bir bilim dalı değildir. Matematiksel kuralları vardır.

* Nüfusu size yakın ülkeler aynı virüsle günde 300 binin üzerinde vaka saptarken, daha az önlemle ve aşılamayla daha az vakanızın olması mümkün değildir.

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