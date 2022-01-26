Patoloji profesörü coronaya yenik düştü!

Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce yakalandığı coronaya bağlı çoklu organ yetmezliği nedeni ile bugün yaşamını kaybetti.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Şehir Hastanesinde görev yapan patolog Prof. Dr. Ali Kurt, covid-19 virüsüne bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmışdı. Yoğun bakım tedavisi gören Prof.Dr. Kurt, bugün sabah saatlerinde covid-19 virüsüne bağlı oluşan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Ali Kurt için görev yaptığı şehir hastanesinde bugün tören düzenlendi. Mesai arkadaşlarının Prof. Dr. Kurt’un hayat hikayesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattığı törende, bazı sağlık çalışanları ile hekimler gözyaşlarını tutamadı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı konuşmada, Prof.Dr. Kurt’un hayatının adeta bir ansiklopedi niteliği taşıdığını belirterek, deneyimli doktorun meslektaşları arasında da çok sevildiğini anlattı.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Bedir, sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini ve yerinin doldurulmayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Kurt’un cenazesi, Erzurum Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

PROF. DR. ALİ KURT KİMDİR?

1953 İstanbul doğumlu Ali Kurt, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Uzundere Sağlık Ocağı tabipliği yapmış ve hemen ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda asistanlığa başlamıştır. 1984 yılında burada uzmanlığını tamamlayan Ali Kurt, mecburi hizmetini Giresun Devlet Hastanesi'nde Patoloji Uzmanı olarak tamamlamış, dört yıl sonra da Erzurum Nümune Hastanesi Patoloji Servisi'ne tayin edilmiştir.

Dr. Ali Kurt, 2001-2002 yıllarında Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde kurucu Başhekimlik yapmış, 2008 yılına kadar Nümune Hastanesi'ndeki görevine devam etmiş, bu tarihten itibaren de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmıştır. 2013'te Tıbbi Patoloji Doçenti olan Dr. Ali Kurt, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne Patoloji Doçenti olarak görevlendirildi. Bilimsel araştırmalarına bu merkezde devam eden Doç. Dr. Ali Kurt, merkezin İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi yapılmasının ardından 2020 yılında Patoloji Profesörü olarak bu fakültye atanmıştır.

Prof. Dr. Ali Kurt, Tıbbi Patoloji alanında çok önemli araştırma ve projeler yapmasının yanında sosyal bilimler ve özellikle de tarih alanına duyduğu ilgiyle de tanınınıyordu. Yayınlanmış bir çlok kitabı bulunan Prof. Dr. Ali Kurt, aynı zamanda Erzurum Tarihini Araştırma Derneği’nin başkanlığını yürütmekteydi.