Rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün

“Rahim ağzı kanseri sinsi ve tehlikeli olmasına karşın nedeni kesin olarak bilinen, erken teşhis edilmesi ve önlenebilmesi mümkün olan bir kanser türüdür” diyen 3 uzman, bu konuda hayati bilgiler verdi.

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Kadınlarda en sık görülen beş kanser türünden biri olan rahim ağzı (serviks) kanseri, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda yaklaşık 500 bin kadında görülüyor. Rahim ağzı kanseri, HPV (Human/İnsanPapillorna Virüs) virüslerinin yol açtığı enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr. Neşe Kavak, Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gökaslan ve Dr. Ertan Özen; hastalıktan korunmanın 3 yolunu şöyle anlattı…

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLÜ TUTUN

Serviks kanserine neden olan HPV, bir siğil virüsüdür. Çok sayıda tipi var ama bunların 30-40 tanesi genital bölgeye yerleşiyor ve serviks yani rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. HPV bir enfeksiyondur. Bazen hiçbir belirtiye yol açmadan bile kişi bu enfeksiyonu geçirebilir ve kendiliğinden iyileşir. Bu, tamamen vücudun bağışıklık sistemine bağlıdır. Vücut direnciniz, bağışıklık sisteminiz yeterliyse vücut bu virüsün yüzde 90-95'ini temizler. Kalan yüzde 5-10'luk bölümü ise kalıcı enfeksiyonlara, bu enfeksiyonlar ise daha sonra öncü lezyonlara ve ardından da rahim ağzı kanserine yol açar. Ancak sadece virüsün bulunması kanser oluşması için yeterli değildir. Bunun yanında bazı çevresel faktörler de etkili olur. Bağışıklık sisteminin düşmesi, kanser oluşmasını her zaman için kolaylaştıran bir faktördür. Çevresel faktörlerin başında ise sigara geliyor. Sigara, akciğer kanserinden sonra en çok rahim ağzı kanserine yol açıyor. Bu nedenle sigara kullanan kadınlara bir an önce sigarayı bırakmalarını öneriyoruz.

HPV AŞISI YAPTIRIN

Rahim ağzı kanserinin etkeni olan HPV virüsü ağırlıklı olarak cinsel yolla, yanı sıra da hijyenik olmayan ortamlardan bulaşabilir. Bu virüstün korunmak için elimizdeki en etkili silah rahim ağzı kanseri yani yaygın bilinen adıyla HPV aşısıdır. Dünyada 2006 yılından bu yana uygulanan bu aşının optimal yaşı 9-13 yaş arasıdır, 26 yaşına kadar uygulanabilir ve bu süre 45 yaşına kadar uzatılabilir. Cinsel hayat başlamadan önce yapılması çok önemli; zira HPV virüsü bulaştıktan sonra aşının hiçbir etkinliği olmuyor.

DÜZENLİ SMEAR TESTİ YAPTIRIN

Tüm kanserlerde olduğu gibi serviks kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Üstelik rahim ağzı kanseri, erken teşhis edilme imkânı en yüksek olan kanser türü. Düzenli jinekolojik muayene yapılması durumunda kanserin öncü lezyonları zamanında teşhis edebiliyor, uygun tedavilerle bu lezyonların büyük bir çoğunluğunun kansere dönüşmesi engellenebiliyor. Ergenliğe giren tüm kız çocuklarına ve genç kadınlara şu çağrıda bulunuyoruz: Lütfen düzenli şekilde yılda bir kez jinekolojik muayenelerinizi yaptırın. 21 yaşına gelmiş bir genç kızın jinekolojik muayene ve smear testi yaptırmasının, kanserle savaşta en önemli etken olduğunu unutmayın. Serviks kanserine karşı elimizde iki ayrı tarama testi bulunuyor. Bunun birincisi ve en önemlisi PAP-Smear testi. Bu testin özellikle 21 yaş sonrasında mutlaka düzenli olarak yapılması gerekiyor. Tanıdaki diğer etkili yöntemimiz ise direkt virüsü araştıran HPV testi. Kadınların 30 yaşından sonra ise bu testi de yaptırmasını öneriyoruz.