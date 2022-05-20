‘Rahim ağzı kanserini önleyen aşı ücreti neden ödenmiyor?’

Adana Eczacı Odası Saymanı Ecz. Ezgi Elekarışmaz, önlenebilen rahim ağzı kanserinin aşı ücretinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bulaş olduktan sonraki ömür boyu süren tedavi süreci devlet tarafından karşılanabiliyorken bu kadar çok masrafı ve bulaşı önleyebilecek aşı ücretinin ödenmemesini anlamış değiliz" diye konuştu.

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Adana Eczacı Odası Kadın Eczacı Çalışma Grubu, “Rahim Ağzı Kanseri (HPV ve AIDS HIV)” konulu söyleşi düzenledi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Adana Eczacı Odası Saymanı Ecz. Ezgi Elekarışmaz, önlenebilen rahim ağzı kanserinin aşı ücretinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek

“Kadınların başının belası olarak nitelendirdiğimiz bu kanser hastalığı çok masraflı ve ızdıraplı olmadan aşı ile önlenebilmektedir. Bulaş olduktan sonraki ömür boyu süren tedavi süreci devlet tarafından karşılanabiliyorken bu kadar çok masrafı ve bulaşı önleyebilecek aşı ücretinin ödenmemesini anlamış değiliz.

HPV Aşısı 87 ülkede Ulusal Aşılama Programına dahildir. Hastalığın ölümcül olduğu düşünülünce yüzde 99 oranında koruyuculuğu olan bu aşının ülkemizde de Ulusal Aşılama Takvimine alınması gerekmektedir. Çünkü önlenebilir bir hastalığa sebep olmak suçtur. Önlenebilen hastalıklar hiç olmamalıdır” dedi.

Ecz. Elekarışmaz, Aşının Ulusal Aşılama Programına dahil ülkelerde 9-12 yaşında 2 doz, 12 yaşından sonra ise 3 doz uygulandığını, aşılanma sonucu dünyada en çok görülen kanser riskinden birisinin artış ve ölüm oranının azalacağının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek korunmada eğitimin önemine değindi.

“SİĞİLLER UZMANLARCA TAKİP EDİLMELİDİR”

HPV'nin yalnızca insanları enfekte eden ve başta genital bölge olmak üzere, anal, oral bölgelerde de siğillere neden olan bir virüs olduğunu ifade eden Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Behice Kurtaran, yaptığı sunumda şunları söyledi:

“Tüm dünyada, anogenital HPV, cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olarak kabul edilmektedir. Neredeyse tüm serviks (rahim ağzı) kanseri vakaları HPV enfeksiyonuna atfedilebilir.

HPV tip 16 en yaygın görülen ve kansere ilerleme riski en yüksek olan tipidir. HPV tip 16 serviks kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 50‘sini, HPV tip 18 yüzde 20'sini oluşturur.

Serviks kanseri dışında erkekte penis kanseri, kadında vulva ve vajina kanseri ile her iki cinsiyette anal kanserlere de sebep olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her iki cinsiyette ve tüm yaşlarda en sık görülen kanserler arasında serviks kanserini 5. en sık kanser olarak bildirmiştir. Ülkemizde de ilk 10 kanser içinde yer almaktadır.

Bu nedenle genital, anal ve oral bölgelerde çıkan siğiller daima önemsenmeli ve varlığında doktora başvurularak tedavi ettirilmeli ve kanser açısından izlenmelidir. HPV aşıları HPV'nin neden olduğu genital siğil, kanser öncüsü genital lezyonlar ve serviks kanserini önlemeye yönelik olarak geliştirilen oldukça etkin aşılardır.

Serviks kanserine en sık yol açan HPV serotiplerine karşı koruyucu etki sağlayan bu aşılar, serviks kanserini %70-80, genital siğilleri yüzde 90 oranında engeller. HPV 16 ve 18'in meydana getirdiği servikal kanserlerin önlenmesinde yüzde 100 etkilidirler.”

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