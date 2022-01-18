Romanya’da Ekim ayından beri en yüksek artış

Corona virüsü aşılama oranının AB ortalamasının altında seyrettiği Romanya'da corona virüsü vaka sayısında rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr

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Romanya’da son 24 saat içerisinde 16.760 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Önceki güne göre iki kat artış yaşanırken, Ekim ayından beri ilk defa bu kadar yüksek bir artış meydana geldiği kaydedildi.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 41’inin aşılandığı ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en az aşılama oranına sahip ikinci ülke olan Romanya’da Ekim ayında 18.863 vaka açıklanmıştı. Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 65 insanın öldüğü de belirtildi.

Romanya bir süre önce izolasyon ve karantina sürelerini değiştirmiş, koalisyon hükümetindeki partiler de Covid-19 aşı kartı uygulamasını zorunlu hale getirme kararı üzerinde anlaşmıştı.

Aşılama oranlarının çok düşük olduğu ülkede Ekim ve Kasım ayında ülke her 1 milyon insanda ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmişti. Salgının başladığı günden beri 20 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 60.000 insan yaşamını yitirdi.

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