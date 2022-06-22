Sağlığınız için toprağa basın

Vücudu elektrik yükünden kurtaran toprakla temasın beden ve ruh sağlığına önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Çoruhlu “Yazın fırsat buldukça ayakkabılarınızı, terliklerinizi çıkarıp yalın ayak doğa yürüyüşleri yapın” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Her ne kadar faydalı olduğu bilinse de toprağa basmak çoğu zaman aklımıza bile gelmez. Aslında yoğun tempolu şehir hayatında bunu yapmaya fırsat da bulamayız. “Doğadan uzaklaştıkça sağlığımızın bozulduğunu unutmamalıyız” diyen Biyokimya ve Anti-Aging Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu, çıplak ayakla toprağa basmanın vücut sağlığına faydalarını şöyle açıkladı…

Lastik ayakkabı toprakla temasımızı keser

Günlük yaşamımız doğadan kopuktur. Evdeyken terlik ve halıyla, uyurken yerden yüksek yatakta, yolda-işte ayakkabı ile temastayız. Eskiden makosen ayakkabılar vardı. Şimdi ise plastik, kauçuk gibi elektrik iletken olmayan ayakkabılarla toprak üzerinde gezeriz. Bazen aylarca toprakla direkt temas kuramayız. Ancak bir tatilde deniz kenarında, parkta, ormanda yalın ayak dolaşırsak veya denize girersek büyük bir rahatlama hissederek neler kaybettiğimizi anlarız. O gece çok daha iyi uyuruz.

Topraklanmak için neler yapabiliriz?

■ Toprakta, ıslak çimde ve kumda yalın ayak dolaşmalıyız.

■ Ağaçlara temas etmeliyiz.

■ Denize girmeliyiz.

■ Sokaktaki hayvanları sevmeliyiz.

Tansiyonu dengeler

Topraklanmak, parasempatik sistemi aktive eder. Parasempatik sistem, stresli olduğumuzda aktif olan sempatik sistemin tersidir. Yani bizi gevşeten rahatlatan sistemdir. Bu yüzden parkta, kumda çıplak ayakla gezince bir rahatlama hissederiz, gerginliğimiz, stresimiz azalır. Oysa bir alışveriş merkezinde vakit geçirince, çıkışta arabanın kapısına dokunduğumuzda o minik elektriklenmeyi hissederiz. Bu bizi yorgun ve gergin yapar. Çalışmalarda, kardiyoloji alanında da topraklanmanın etkisi incelenmiş, kamp yaparak toprak üzerinde uyuyanlarda yüksek tansiyonun hızla dengelendiği görülmüştür. Depresyonu azaltmada ve kronik ağrıları hafifletmede de olumlu etkileri görülmüştür.

Sebze ve meyvelerdeki antioksidan gibidir

Yerküremiz bir bataryaya benzer. Üzerinde elektrik yükü vardır. Bolca serbest elektronlar olarak tanımlanan parçacıkları barındırır. Doğa olaylarıyla bu elektik yükünü hep yüksek tutar. Her gün dünyanın farklı yerlerinde binlerce şimşek çakar. Rüzgar hareketleri, yağmur, güneş ışınları hepsi yerkürenin yüzeyini bu serbest elektronlarla devamlı şarj eder. Elektronlar eksi yüklü atom altı parçacıklardır. Bu yüzden biz onlara ‘negatif yüklüler' deriz. Yeryüzü negatif yüklüdür. Dünyanın farklı yerlerinde farklı miktarda negatif yük olabilir. Bazı yerlerin şifalı kabul edilmesinde o bölgedeki negatif yükün yani serbest elektronların fazlalığı söz konusudur. Peki bu serbest elektronların olup olmamasının bize nasıl faydası var? Topraklama ile yani toprağa temas ederek yerküreden aldığımız serbest elektronlar birer antioksidan gibi çalışır. (Antioksidanların serbest radikallere karşı bizi koruyan maddeler olduğunu biliriz. Sebze ve meyvelerde bolca olan antioksidanların sağlığımız için önemli olduğunu kabul ederiz.) Koskoca yer küre koskocaman bir elektron havuzudur ve onunla temas ettiğimiz her anda meyve sebzeden aldığımız antioksidanlar gibi bir fayda sağlarız. Toprakta ne kadar çıplak ayakla yürürsek o kadar sağlıklı oluruz.