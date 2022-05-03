Sağlık Bakanı Koca’dan sağlık çalışanlarına gece yarısı ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.

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Sağlık Bakanı Koca, gece yarısı İstanbul’da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret etti.

Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutlayan Bakan Koca, “Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının Bayramı kutlu olsun” dedi.

Ardından, Bakan Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gitti. Koca, “Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Koca, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bayram ziyaretinde bulundu.

Bakan Koca, ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

* Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının Bayramı kutlu olsun.

* Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalarımız, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi görevi başında geçiren tüm kardeşlerimin ve sağlık camiasının Bayramı kutlu olsun.

* Sancaktepe E.A. Hastanesini ziyaret ederek hastalarımız, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının Bayramı kutlu olsun.