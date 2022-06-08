Sağlık çalışanlarından ek gösterge tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağına yönelik açıklaması sağlık çalışanlarını memnun etmedi. SES Manisa Şubesi artışla ilgili olarak, “Reel enflasyon yerine TÜİK’in belirlediği enflasyon üzerinden arttırılması ek gösterge düzenlemesi değersiz duruma düşmüştür.”

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günkü kabine toplantısının ardından tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağına yönelik açıklaması yıllardır 3600 ek gösterge hayali yaşayan kamu emekçilerini memnun etmedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şubesi yaptığı açıklamada, 600 puanlık artışın beklentilerin çok aşağısında olduğunu dile getirdi.

“BEKLEDİĞİMİZ EK GÖSTERGE TALEBİ KARŞILANMADI”

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın açıklamasının sağlıkçılar olmak üzere tüm kamu emekçilerinin beklentilerini karşılamadığını ve daraltılmış bir sınıflandırma ile 600 ek gösterge verildiğini ifade etti.

SES Manisa Şube Başkanı Pehlivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanının açıklamasında şunu gördük ki, 107 bini Sağlık Bakanlığında çalışmak üzere 180 bin hekimin emeklilik maaşında geçerli bir iyileştirme yapılmamıştır. Özel sektörde görev yapan 289 bin sağlık emekçisinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmamıştır.

Taşerondan kadroya geçiş yapan 4/D sağlık işçilerin emekli maaşlarındaki sefalet düzeyine ilişkin bir iyileştirme getirmemiştir. Düzenleme sözleşmeli statüde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin emeklilik gelirlerine ilişkin iyileştirme getirmemiştir, Düzenleme 2008 sonrası işe başlayan sağlık emekçilerinin maaşlarında iyileştirme getirmemiştir.

Ülkemizde Mayıs ayı açlık sınırının 6 bin 17 lira olarak açıklanmıştır. Düzenleme ile 30 yıl hizmeti olan sağlık emekçilerine 3600 ek gösterge ile elde edeceği 6 bin 861 lira emekli maaşı, iyileştirme olarak sunulmaktadır. Kamu emekçilerinin 4 yıllık beklentisi tüm emekçileri kapsamayan açlık sınırı düzeyinde maaş ile hayata geçmiştir.”

“EK GÖSTERGE DEĞERSİZ DURUMA DÜŞTÜ”

SES Manisa Şube Başkanı Pehlivan açıklamasının son kısmında, açıklanana 600 puan artışlı ek göstergenin enflasyon karşısında değersiz duruma düştüğünü dile getirerek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“Sağlık emekçilerine düzenleme ile bir iyileştirme yapıldığı ifade edilse de, yapılan düzenleme ile sağlık emekçilerinin emeklilik gelirlerini, geçen seneki reel gelirlerine bile taşımamıştır. Sağlık emekçileri ve emeklilerin maaş katsayılarının reel enflasyon yerine TÜİK'in belirlediği enflasyon üzerinden arttırılması ek gösterge düzenlemesi değersiz duruma düşmüştür.

Düzenlemelerin 2023 te hayata geçirilecek olması enflasyon artışının seyri dikkate alındığında önemli bir iyileştirme olmayacağı şimdiden anlaşılabilir. İçinde birçok eksiklik barındıran çalışanların çok büyük bir kısmını dışarda bırakan bu düzenleme yeterli değildir. Yapılan düzenlemeler var olan enflasyon ortamında çalışanların ve emeklilerin reel gelirlerinde bir iyileştirme getirmemiştir.”