Sağlık krizi: Aylar sonrasına gün veriliyor, randevular iptal ediliyor

Uşak'ta devlet hastanesinin Uşak Üniversitesi bünyesine geçmesinden sonra çok sayıda hekimin görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Hastaneden randevu almak isteyen hastalara eski tarihli matbu evraklar üzerine aylar sonrasına randevu günü yazıldı.

Selami AYDIN

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Uşak'ta 2016 yılında Uşak Üniversitesi bünyesine alınan devlet hastanesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. İddialara göre döner sermaye gelirlerinde yaşanan adaletsizliklere isyan eden çok sayıda hekim istifa etti. Hekimlerin ayrılması, bir kısmının ise corona nedeniyle rapor almak zorunda kalması sağlık hizmetlerini büyük ölçüde etkiledi.

AYLAR SONRASINA GÜN VERİLİYOR, RANDEVULAR İPTAL EDİLİYOR



Hastanede tedavi olmak isteyen vatandaşlar aylar sonrasına gün verildiğini söyleyerek isyan etti. Kağıt israfı olmaması amacıyla kendilerine verilen eski tarihli matbu evraklar üzerine yazılı randevu görsellerini sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar; kardiyoloji bölümünde hiçbir hekimin bulunmadığını, ultrason için ise Temmuz ve Ağustos aylarına randevu verildiğini öne sürdü. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya paylaşımlarında aldıkları randevuların gerekçesiz iptal edilmesinden şikayet etti.

“SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ”



İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş sorunların devlet hastanesinin üniversite bünyesine alınmasından sonra başladığını belirterek, “Döner sermaye gelirlerine ilişkin sorun yaşandığını öğrendik. Çok sayıda doktor istifa edip başka şehirlere gitti. Şehirde doktor kalmadı. Bu kadar aksaklığın nedeni hekim olmamasıdır. Uşak'ta sağlık sistemi tamamen çöktü. Muayeneye bile bir ay sonraya gün veriliyor. Bazı bölümler ise tamamen tıkanmış durumda” ifadelerini kullandı.

AKP'LİLERE AYRICALIKLI MUAMELE YAPILIYOR



Uşak'ta AKP'nin gönderdiği hastaların ayrıcalıklı muamele gördüğünü söyleyen Savaş, “AKP il binasından gelenler, referansla gelenler VİP hasta olarak bir günde hem muayene, hem tomografi, hem bakım hem de kontrolünü yaptırıyor. Gariban vatandaşa muayene, film yok. Çifte standart iyice baş gösterdi. Bundan hastane personeli de rahatsız. İnsanlar Uşak'ta artık hastaneden randevu alamayınca AKP il binasını arıyor” diye konuştu.

YALIM: HASTALAR ÇARESİZ



CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Uşak'ta hastaneden randevu almanın imkansız hale geldiğini belirterek; “Sağlık hizmeti alamayan insanlar aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanlar diş hastanelerinden bile randevu alamıyor.

Diş hekimlikleri ve ağız diş sağlığı merkezleri randevularının tamamı dolu, hastalar çaresizler. Bu nedenle özel hastane ve kliniklere gitmek zorunda kalıyorlar. AKP döneminde belki hastanelerde sıra almak için kuyruk yok gibi gözüküyor. Nedeni millet telefon başında, bilgisayar başında saatlerce-günlerce sıra alabilme derdinde didinip duruyor” ifadelerini kullandı.