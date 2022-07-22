Salgına karşı havalandırma ve klima uyarısı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Hanecioğlu, salgınının yayılımını engellemek amacıyla kapalı alanlarda temiz hava uygulaması sağlanması gerektiğini belirterek, "Havalandırma sistemlerinin gerekli bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır" dedi.

Kemal ATLAN

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Makina Mühendisleri Odası, gar binaları, otobüs terminalleri ve AVM'ler gibi mekanlarda, salgına karşı dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili uyardı.

“ORTAM HAVALANDIRMASI SAĞLANMALI”

Son günlerde salgın yeniden etkisini göstermeye başladı. Salgına yakalananların sayısında büyük artış yaşanırken, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nezihe Hanecioğlu, kapalı alanlarda temiz hava uygulamasının sağlanması konusunda uyardı.

Hanecioğlu, “Gar binaları, otobüs terminalleri ve AVM'ler gibi özellikle yaz aylarında çok fazla insan trafiğinin bulunduğu kapalı mekanların havalandırma sistemlerinin yeninden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yüzde 100 taze hava ile ortam havalandırması sağlanmalıdır. Havalandırma sistemlerinin gerekli bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır” dedi.

“KLİMA SİSTEMLERİNİN BAKIMLARI YAPILMALI”

Salgına karşı havalandırma ve klimalar hakkında uyarılarda bulunan Hanecioğlu şunları söyledi:

* Hepa/Ulpa filitreleri ve tavanı yüksek olmayan mağaza, vb. gibi mekânlarda iç havayla çalışan bütün klima cihazları çalıştırılmamalıdır. AVM girişlerinde hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır. Tuvaletlerin egzos fanlarının 24 saat çalıştırılması ve kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmeli, varsa yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır.

* Yaz sezonu için klima sistemlerinin bakım dönemi olması nedeniyle filtrelerin değiştirilmesi ve cihaz bakımlarının yapılması gerekir. VRV, VRF vb. gibi sistemlerle ilgili bu işlemler yapılırken standartlara uygun kişisel koruyucu donanım (elbise, maske, eldiven, gözlük, vb.) kullanılmalıdır.

* Mevcut filtrelerin corona virüsü engellemesinin mümkün olmadığı ve virüsü tutabilecek Hepa veya Ulpa filtrelerin sistem sonuna takılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayacağı göz önüne alınarak EN779/2002 ve 2012 Standartları yerine geçen ISO16890/2016 Filtre Standartına uygun filtre sistemiyle değiştirilmesi, virüsü yüzde 100 önlemese de faydalı olacaktır.

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