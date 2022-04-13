Şişli Etfal Dayanışması: Çürük dedikleri binaya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü taşınacak

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılıp Sarıyer Büyükdere ve Seyrantepe yerleşkesine taşınmıştı. Şişli Etfal Dayanışması, bugün basın açıklaması yaparak binaya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün taşınacağını iddia etti.

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İstanbul’da 122 yıldır hastalara hizmet veren Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılıp Sarıyer Büyükdere ve Seyrantepe yerleşkesine taşınmıştı.

Şişli Etfal Dayanışması, bugün basın açıklaması yaparak “Bina depreme dayanıksız” açıklamalarının gerçek dışı olduğunu ve binaya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün taşınacağını iddia etti. Şişli Etfal Dayanışması yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“ÇÜRÜK DEDİKLERİ BİNALARA KENDİLERİ OTURACAK”

“Hastanenin apar topar boşaltılarak ulaşımı çok zor iki uzak lokasyona, Seyrantepe ve Büyükdere'ye taşınmasına gerekçe gösterilen ‘binalar depreme dayanıklı değil, bilimsel raporlar var, acilen boşaltılması gerekiyor’ açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Çürük denilen hastane ana binasının 2, 4, 5, 6, 7, 8'inci katlarının dahil olduğu altı katının, hiçbir güçlendirme çalışmasına dahi ihtiyaç duyulmadan ofise dönüştürülmesi yönünde tadilat için ihaleye çıkıldı.

İhale 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılacak. Tadilat projesi sonrası binaya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün taşınacağı belirtiliyor. Yani, çürük dedikleri binalara gelip kendileri oturacaklar.”

“ETFAL’E ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Hastanenin 36.525 metrekarelik arazisine çökmek ve rant elde etmek için hiç utanmadan halka yalan söylediler” denilen açıklamada,

“Tadilat ihalesiyle birlikte hakikat ortaya çıktı. Binalar depreme dayanıksız değildi. Bu, hastaneyi boşaltmak için halka söylenmiş koca bir yalandı.

Belli ki bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde hastaneyi tamamen tasfiye etmeye, Etfal'i Şişli'den silmeye, kafalarındaki büyük rant projesine doğru adım adım ilerlemeye çalışıyorlar.

Ancak, bizler hastanemiz yeniden yerinde faaliyete geçinceye kadar mücadeleye devam edecek, Etfal'e çökmelerine izin vermeyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

“İHALEYİ İPTAL EDİN”

16 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de Şişli Cevahir AVM önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacaklarının belirtildiği açıklamada,

“Şişli’de ihtiyacımız olanın İl Sağlık Müdürlüğü değil Etfal Hastanesinin yeniden hizmete başlaması olduğunu belirtecek, ihalenin iptalini isteyeceğiz.

Ayrıca, ihale günü olan 27 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da ihalenin yapılacağı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanıp, ihale toplantısı başlamadan önce bir basın açıklaması daha yapacak, ‘bu ihaleyi durdurun’ diyeceğiz.” denildi.