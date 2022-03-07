Fahrettin Koca illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında il bazında her 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka haritasını ve vaka yoğunluğunun en çok olduğu 10 kenti açıkladı. Kırşehir, Aksaray, Eskişehir bir önceki haftanın listesinde de yer almıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

Koca’nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada İstanbul’da 646.49, Ankara’da 1275.52, İzmir’de ise 662.39 oldu.

19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il şöyle oldu: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 55.62 ile Şırnak, 58.46 ile Van ve 80.89 ile Bingöl oldu.

Kırşehir, Aksaray, Eskişehir bir önceki haftanın listesinde de yer almıştı.