Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Ocak arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Ocak arasında tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın 15-21 Ocak verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1245,73, Ankara’da 725,62, İzmir’de 729,81 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.