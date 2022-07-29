Tabip Odası başkanından vekillere çağrı: Bir gün de bizim için toplanın

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ağustos’ta olağanüstü toplanarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşecek. Milletvekillerinin bir günlerini kendileri için ayırmasını isteyen Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç; “200 milletvekili gerekiyor. Katılmak isteğe bağlı. Katılmam diyen de var. Ne demek bu?” diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Büyük Millet Meclisi, CHP'nin genel görüşme açılması talebi üzerine 1 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak. Oturumda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınası gereken önlemler konuşulacak. Bazı milletvekillerinin toplantıya katılmayacaklarını açıklaması Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç'ın tepkisini çekti.

“Bir gün de bizim için toplanın” çağrısı yapan Ardıç, “Milletvekillerinin sadece bir günlerini ayırmalarını istiyoruz. 200 milletvekili gerekiyor. Katılmak iste bağlı. Katılırım diyen var katılmam diyen var. Ne demek bu? Bu ülkenin milletvekilleri bir araya gelip sağlıkta şiddeti görüşmesi yanlış bir şey mi?” diye konuştu.

‘BIKTIK ARTIK'



Gerçek bir devlet tavrına ihtiyaçları olduğunu, sonu gelmeyen vaatlerden bıktıklarını söyleyen Ardıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumun iliklerine işlemiş vurdumduymaz ve ben merkezci tavırlardan, seviyesiz yorumlardan, alakasız karşılaştırmalardan, hadsiz suçlamalardan bıktık artık. Sağlıkta şiddet çok ciddi seviyeye ulaştı. Yaşam kurtaran meslektaşlarımızın yaşam hakkı ihlalleri arttı. Silah tehdidiyle ilaç yazdırmaya çalışan bağımlılar, ölüm tehditleri ile rapor almaya çalışan kendini bilmezler, tedavilerin olumsuz olasılıklarını bildikleri halde tehdit ederek bunları değiştirebileceğini sanan cahillerin yarattığı şiddet artık günlük olaylardan oldu. İşte meclis, işte verilen sözler, işte çoğunluk. Gerçek niyetinizi ortaya koyun. Bu bizler için hayat memat meselesi”