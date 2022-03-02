Tağşiş listesi mide bulandırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Adana'da satılan dana sucukta kanatlı, dana etinde tek tırnaklı tespit edildi.
Bakanlığın yayınladığı listede Adana’daki et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor.
Yayınlanan taklit ve tağşiş listesi şöyle:
El-Se Gıda Çay Paketleme Pazarlama ve Ticaret Seyhan /Adana
Beyçayır Karadeniz Siyah
Filiz Çayı Siyah Çay Boya: Gıda Boyası Tespiti
Mehmet Ünal -Üçler Değirmen Hububat-Yem ve Zeytinyağı Fabrikası (Kozan/Adana)
Dökme Ham Zeytinyağı: Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, CN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
Ekinci Tavukçuluk-Sedef Gül Ekinci/İsmetpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:160/A Seyhan/Adana
Tekir Kasap Sucukları
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Ceyhan Gurme-Fırat Ceyhan/ Meydan Mah. 39022 Sk.No:4/A Seyhan/Adana
Çamlı Tekir
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Atala Gıda Yemekçilik İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Şti./ Ova Mah. 44374 Sok. Modern San. Sitesi B-Blok 1- 1G Seyhan /Adana
Köftecchi
Kıymalı Kızartmalık İçli Köfte Sakatat (Taşlık) Tespiti
Hak Et/Yeşiloba Mah. 46083 Sk. A Blok No:2/C Seyhan/Adana
Asil Gazi
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti
Özderinalp Kasabı-Cem Derinalp/ Haydaroğlu Mah. Hasan Şaş Bul. No:192/B Yüreğir/Adana
Çiğ Döner Eti (Dana Eti) : Sakatat (Dil) Tespiti
Hak Et-Mehmet Ozan Layık/Yeşiloba Mah. 46093 Sk. Seyhan San. Sit. A Girişi No:2 Seyhan/Adana
Yörük Ana Mangal
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Gazi (Asil) Sucukları
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Akkapı Et Market-Sevil İşibol/Pınar Mah.Nazım Hikmet Cad. No.63/A
Seyhan/Adana
Dana Kuşbaşı (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Sütogurme Top. Gıda Mark. San. Tic. Ltd. Şti./ Yenibaraj Mah. Ş.Yzb. Bülent Angın Bulv. No.50/B Seyhan/Adana
Dana Eti (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Güneydoğu Süt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Kozan/Adana
Güneydoğu
Yüzde 3 Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin
BMK Süt ve Süt ürünleri Yem Gıda İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yüreğir/Adana
Hatay Peyniri: Nişasta
Özpınar Süt ve Süt Ürünleri-Osman Şahin Seyhan/Adana
Balpınarım Yoğurt: Bitkisel Yağ
Ketre Gıda Tar.Teks. İ.S.B.S.İ.M.İ.C.H.O. Eğt. Süt Ürn. San. ve Tic.Ltd.Şti Seyhan/Adana
Ketre Süt Ürünleri
Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin
Köseoğlu Gıda Mad. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Adana
Has- El
Köseoğlu Olgunlaştırılmış Yağlı Tulum Peyniri: Nişasta