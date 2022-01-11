Temel Karamollaoğlu hastaneden taburcu edilecek

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı açıklandı.

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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Covid-19’a yakalanarak hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili açıklamada bulundu.

“HERKESE SELAM VE MUHABBETLERİNİ İLETİYOR”

Aydın, “Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var” dedi. Birol Aydın şu açıklamayı yaptı:

* Genel sağlık durumu oldukça iyi olan Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır.

* Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

* Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir.