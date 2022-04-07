Tencere yemeklerine geri dönüş kanser riskini azaltacak

Asitli içecekler ve cipsler kanser riskini artırıyor... Uzmanlara göre tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besin mevsiminde ve zamanında yenilmeli.

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1-7 Nisan arasında çeşitli etkinliklerle dikkat çekilen Kanser Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Timuçin Çil, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde görevli olan Prof. Dr. Timuçin Çil, fast food tüketimini sınırlandırarak sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin kanser riskini azaltacağını belirterek, şunları söyledi:

HER BESİN DÜZENLİ VE DENGELİ ALINMALI

– Genetik faktörler var. Genetik faktörleri birçok kişide ortadan kaldıramayız. Ancak değiştirilebilir faktörlere bakınca da en önemlisi beslenme. Beslenme bozukluklarının önüne geçerek kanseri önlemek mümkün. Kanser olmamak için her besin ögesinden düzenli ve dengeli alınmalı.

– Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besini mevsiminde ve zamanında kullanmak gerekir. Günümüzde çok hızlı beslenme unsurları var. Fast fooddan kaçamıyoruz ama bundan kaçmamız lazım. Asitli içecekler yada kalorisi yüksek yiyeceklerden kesin olarak uzak durmak gerekir.

TÜRKİYE’DEKİ SİGARA POLİTİKALARI ÇOK DOĞRU

– Sigara birçok kanserin oluşumuna neden oluyor. Akciğer kanserinin ana nedenlerinden biri sigara. Gelişmiş toplumlarda 1990'lı yıllardan sonra sigara kullanımı belirgin olarak azaltılmış ve akciğer kanserinin belirgin olarak düştüğü görülüyor. Son 20 yılda Türkiye'deki sigara karşıtı politikalarda çok doğru. Akciğer kanserinin yakın gelecekte azalacağını düşünüyoruz. Alkolü de buna eklemek lazım. Alkol ve sigaradan da kurtulup, önlenebilir nedenleri ortadan kaldırabilirsek kansere karşı da önlem almış oluruz.