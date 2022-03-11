“Tıp öğrencileri ve aileleri infial içinde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlar için ‘’Giderlerse varsın gitsinler’’ sözleri tartışma yaratırken, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut, "Hekimlerimiz akın akın yurt dışına göç ediyor. 2021 yılında 1405, bu yılın ilk iki ayında da 300 meslektaşımız daha gitti. Tıp öğrencilerimiz ve aileleri de infial içinde" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için ‘'Giderlerse varsın gitsinler” sözlerini değerlendirdi.

Bulut, “Hekimler yoksulluk sınırının altında kalan bu ücretlerle artık mesleklerini yapamıyor. Ancak konu sadece ücret değil, sağlıkta şiddet ve iş yükü çok arttı. Bu tür sözler de, şiddeti arttırıyor. Umarım özür dileyip, camiamız ile helalleşir'' dedi.

‘'Hekimlerimiz akın akın yurt dışına göç ediyor. 2021 yılında 1405, bu yılın ilk iki ayında da 300 meslektaşımız daha gitti. Tıp öğrencilerimiz ve aileleri de infial içinde. Gelecek kaygıları var'' diyen Bulut şunları söyledi:

BÖYLE DÜŞÜNMESİ BÜYÜK BİR HATA

– Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada hekimleri sadece ücret talebiyle ilgili yurt dışına gittiklerini düşünmesi büyük bir hatadır. Ekonomik kriz ve enflasyon sonucu artık yoksulluk sınırının altında kalmış olan hekimlik ücretiyle bu mesleğin yapılabilme ihtimali yok.

EN AZ YÜZDE 200 İYİLEŞTİRME

– Hekimlerimiz akın akın yurt dışına göç ediyor. 2021 yılında 1405 hekimimizi gönderdik. Bu yılın ilk iki ayında 300 meslektaşımız yurt dışını tercih etti.14-15 Mart’ta sendikaların da almış olduğu kararlar doğrultusunda görev etkinliğini yapacağız. Hekimlerin ücretlerinde en az yüzde 200 iyileştirme gerekiyor. Satın alma gücü çok düştü.

ÜÇ BEŞ DAKİKADA MUAYENE OLMAZ

– Randevular yeterli muayene süresi vermediği için toplum sağlığı bozuluyor ve yeterince muayene olamayan, tedavi olamayan yurttaşlarımız daha sık poliklinikleri ziyaret ediyor. 2019 yılında 9 defa kişi başı ortalama ve 2020'de 7 defa poliklinik başvurusu yapılıyor. Üç beş dakikada muayene olmaz, hekimlik olmaz.

KULAKLARINI TIKAMAYA DEVAM EDİYOR

– Sağlıkta şiddet durmaksızın devam ediyor ve giderek artıyor. Caydırıcı bir ceza yasasının düzenlenmesi bizler için önem taşıyor. Bunu çok uzun süredir vurguluyoruz ancak gerek Sağlık Bakanlığı, gerek TBMM, gerek Adalet Bakanlığı bu konuda kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

UMARIM HEKİMLİK CAMİASIYLA HELALLEŞİR

– Sağlıkta şiddeti doğuran en önemli etkenlerden biri liderlerin yaptığı konuşmalardır. Bunlar şiddeti arttırıyor. Umarız ki hekimlik camiasının hak ettiği özrü yapar ve hekimlik camiasıyla helalleşir. Sadece hekimler değil, tıp öğrencilerimizin aileleri de büyük bir infial halindeler. Çünkü gençler gelecekle ilgili kaygı duyuyorlar. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması bu kaygıyı daha çok açık arttırmıştır.

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