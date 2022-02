TTB: 11 yılımızı neden çaldınız?

Sağlık Bakanlığı 2011 yılında kapattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” adı altında yeniden açılacağını açıkladı. Türk Tabipler Birliği, “11 yılımızı neden çaldınız? Neden o günkü uyarılarımızı dinlemediniz?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı'nın “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” adı altında Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik bir tesis inşa edileceğini, tesisin resmi adının “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” olacağını, merkezde, aşı ve biyoteknoloji ürünlerinin geliştirilip üretileceği açıklamasına TTB, “11 yılımızı neden çaldınız” diye sordu. Merkezin birinci etap ihalesinin tutarı ve kime verildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını hatırlatan TTB, “İktidarın salgın dönemini bilimsel ve şeffaf yürütmemesinin bedelini ağır ödedik/ödüyoruz. Şimdiden bu süreci de böyle yürütmemeleri; halkın sağlığını birilerinin rantına kurban etmemeleri için uyarıyoruz” açıklamasını yaptı.

TTB'nin, kapatıldığı anda itirazını dile getirdiğini, uyardığını, enstitünün kapatılmasının sakıncalarını kamuoyu ile paylaştığı hatırlatıldı. TTB'nin 2021'in ilk ayında “Dünya tarihi aynı zamanda salgın hastalık tarihidir. Bu salgınlardan korunmak için toplumcu kamusal koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vermek; ulusal bir aşı politikamızın olması ve kendi aşımızı kendimiz üretmemiz konusu bir zorunluluktur. Ülkemizin yıllarca aşı ihtiyacını karşılamış olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü tekrar açılmalıdır” çağrısı da belirtildi.

“ENSTİTÜ YAŞATILSAYDI COVİD-19 AŞISINI ÇOK DAHA ERKEN BULABİLİRDİK”

Açıklamada; Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren her türlü salgına karşı toplumu korumuş ve salgın hastalıklar konusunda çok büyük başarılar elde etmiş Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılmasının en büyük hatalardan birisi olduğu belirtildi. “İktidar sağlıkta her adımı ne yazık ki yıkmak üzerine yaptığı gibi şehir merkezlerinde 100 yıldan daha fazla tarihi geçmişleri olan yıllardır eğitim veren ve toplumun sağlığına hizmet eden birçok köklü kurum ve Hıfzıssıhha Enstitüsünü şehir-şirket hastanelerinin rantı uğruna kapatıldı. Ülkemiz aşı, aşılama kampanyaları ve aşı politikaları konusunda geçmişi ve tecrübeleri olan bir ülke konumundan dışa bağımlı, aşı ithal eden bir ülke konumuna getirildi. Hıfzıssıhha Enstitüsü yaşatılsaydı, Covid-19 salgınında da uluslararası geçerliliği de olabilen aşıyı çok daha erken bulup insanlığın hizmetine daha erken sunabilirdik” denildi.