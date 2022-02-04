TTB, Meclis önünden sesini duyurmaya çalıştı

Türk Tabipler Birliği'nin,(TTB) hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 26 Ocak'ta başlattığı "Beyaz Nöbet", TBMM önünde yapılan basın açıklaması ile sonlandı.

Sozcu.com.tr

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Tüm illerin Tapip Odası yöneticileri ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin Ankara eylemi, Beyaz Nöbet'in son günü sabah saatlerinde TTB'de buluşmasıyla başladı. Tabip odalarının yöneticileri, sağlık emek-meslek örgütlerinin ve emek-demokrasi güçlerinin temsilcileri ile hekimlere destek veren milletvekilleri TBMM'ye hareket etti.

TBMM önüne gelinmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı. Korur Fincancı, hekimlerin iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının güvence altına alınması, yasa tasarısının ivedilikle gündeme alınması için TBMM önünde buluştuklarını hatırlattı.

SAĞLIK BAKANINA:SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKAMIYORSANIZ NEDEN O MEVKİDESİNİZ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Korur Fincancı, “Ekim ayından beri artık yeter, bıçak kemiği deldi geçti diyerek ‘Emek Bizim Söz Bizim' eylem süreci başlattık. Bizlerin haklı talep ve tepkilerini görmezden gelemeyerek Meclis'e apar topar bir yasa taslağı geldi. Televizyonlardan da gördük ki bu yasa taslağı hakkında icazet almadan konuşamadığınız gibi; taslağın geldiği hızla çekildiğinde de konuşamadınız. Ne oldu bu yasa tasarısına?

Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz? Neden hekimlerin, sağlık çalışanlarının temsilcilerini dinlemekten onların karşısına çıkmaktan bu kadar çekiniyorsunuz? Taleplerimizde ve dile getirdiklerimizde haksız olan bir şey varsa artık siz de konuşun, hekimler sizlerin de sesinizi duysun” diyerek, son 10 yılda yurtdışına göç eden hekim sayısının 24 kat arttığını, yalnızca bir ayda 197 hekim TTB'ye yurtdışında çalışma belgesi için başvurduğunu hatırlattı.

“SİSTEM ÇÖKÜYOR HEKİMLER GİDİYOR”

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek beyaz önlüklerine sahip çıkan tabip odalarının yöneticilerine ve “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı eylem sürecine destek veren herkese teşekkür eden Fincancı, “Hekimliğe dair değerlerimizi ve ilkelerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Meclis tatilde olabilir ama biz 8 Şubat'ta G(ö)REV'imizin başında olacağız.

Tüm hekimlere buradan sesleniyoruz: 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Mevcut randevuları hastaları mağdur etmeyecek şekilde sağlık hizmetlerini başka günlerde planlayın. Topluma da sesleniyoruz bu G(ö)REV yalnızca hekimler/sağlık çalışanları için değil, hepimiz için. Artık tıkanan, işlemeyen; 5 dakikada muayenelere, aylarca randevu beklemelere zorlandığınız; özel hastanelere mahkûm bırakıldığınız bir sağlık sistemine birlikte artık yeter diyebilmemiz için: 8 Şubat'ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin” dedi.

Basın açıklamasında “Emek bizim, söz bizim”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sistem çöküyor, hekimler gidiyor”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Haklarımız için, emeğimiz için, geleceğimiz için, meslek onurumuz için G(ö)REV'e!” sloganları atıldı.