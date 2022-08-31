TTB ve Uzmanlık Dernekleri: Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği var olan eşitsizlikleri arttırdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Reform” adı altında duyurduğu Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’ni 31 Ağustos 2022 günü çevrimiçi düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi. Ortak açıklamada, “Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği var olan eşitsizlikleri arttırdı. Yapılan iyileştirmeler beklentilerimizi karşılamıyor” denildi.

Latif SANSÜR

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Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin ardından Yükseköğretim Kurulu'nun hazırlayacağı yönetmeliğin beklendiğini söyledi. TBMM'deki süreci de aktaran Bulut, “Yapılan iyileştirmeler beklentilerimizi karşılamıyor. TTB olarak; emekliliğe de yansıyan bir tek ödeme ve güvenceli bir gelir artışı istiyoruz” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ise, Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği ile hem tıp eğitimine hem de koruyucu hekimlik uygulamalarına balta vurulduğunu kaydetti. Çıbık, toplum sağlığını önceleyen hekimlik uygulamaları açısından Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu olmaya davet etti. Türk Toraks Derneği Başkanı Dr. Oya İtil, üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de bir iyileştirme yapılması, göğüs hastalıkları uzmanlarının pandemide verdiği emeğe atıfla riskli branş kapsamına alınması, hekim dışı sağlık çalışanlarının haklarını alması taleplerini ifade etti.

İtil, “Aslında tüm sorunların temelinde sağlığı tüketen, kışkırtılmış bir talep yaratan, şiddeti körükleyen sağlık sistemi var” diye ekledi.

“ÇİFTE STANDART VE TEHDİTLER KABUL EDİLEMEZ”

Yönetmeliğin sorunlu bölümlerinin detaylıca ele alındığı ortak açıklamayı TTB-UDEK Genel Sekreteri Dr. Funda Barlık okudu.

Açıklamada, “Sağlık emek ve meslek örgütlerinin yaklaşık bir yıldır devam eden yoğun mücadelesi sonucunda, hekimlerin bir bölümünün, yoksullaşmasının geçici ve kısmi olarak engellenmesi önemli olmakla birlikte yaratılan haksızlık, çifte standart ve tehditler kabul edilemez. Geçici çözümler üretecek bile olsa, yönetmeliğin derinleştirdiği haksızlıklara son verecek şekilde ivedi olarak düzeltilmesi şarttır. Sağlık sistemi koruyucu, tanı ve tedavi edici hizmetlerin bir bütünü olarak ele alınmalıdır. En büyük gereksinimimiz, hepimizin haklarını alabileceği, toplum sağlığını önceleyen yeni bir sağlık sistemini birlikte inşa etmektir. Bu amaçla TTB Merkez Konseyi ve uzmanlık derneklerinin birlikteliği olan TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak yapılan yanlışlıkları ortaya koymaya ve çözüm yolları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

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