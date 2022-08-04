Türkiye’de de vaka sayıları artıyor… Maymun çiçeğine yakalanan adamdan Covid mesajı

Son dönemde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede maymun çiçeği vakaları artmaya devam ederken, bu hastalığa yakalanan bir adam yaşadıklarını tek tek anlattı.

Sozcu.com.tr

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Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken son aylarda ortaya çıkan maymun çiçeği salgını endişe yaratmaya devam ediyor… Sağlık Bakanı Koca’nın önceki gün Türkiye’deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin açıklamaları sonrasında İngiltere’den dikkat çekici bir haber geldi.

Bakan Koca, “Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlık durumları iyi, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni, kapalı ortamda çok yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır” ifadesini kullanmıştı.

Bugün İngiliz medyasına konuşan bir maymun çiçeği vakası hastası ise yaşadıklarını anlattı… 25 yaşında maymun çiçeğine yakalanan Conor isimli bir adam hastalığın başında belirtilerin Covid-19’la çok benzeştiğini dile getirdi.

Bristol’da yaşayan Conor, “Hastalığın başında yüksek ateş, terleme, eklem ağrısı vardı ve bunların hepsi Covid-19 belirtileriydi. Bu yüzden Covid-19 olduğumu düşündüm” dedi. Fakat Conor, kısa bir süre sonra vücudunun farklı noktalarında kabarcıklar oluştuğunu söyledi. Conor, “Kabarcık ve yaralar oluşmaya başlayınca maymun çiçeği olduğumu anladım” dedi.



Yatak odasında 10-11 gün boyunca kendini tecrit altına aldığını söyleyen Conor, “Covid-19 benzeri belirtilerden önce corona virüsü testi olmaya devam ettim. Fakat yaralar oluşunca bıraktım bunu” dedi.

Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü son aylarda ABD, İspanya, Türkiye, Fransa, Portekiz ve İngiltere’nin de aralarında olduğu onlarca ülkede tespit edildi.

Yakın fiziksel temas, çarşaf, örtü, öksürük ve hapşırma ile bulaşabilen hastalık bazı durumlarda ölümlere sebep olabiliyor.

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