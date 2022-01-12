Türkiye’de son durum açıklandı! Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Ocak 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Ocak verilerine göre, 422 bin 28 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi. Böylece Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Bugün 42 bin 573 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 145 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 11 Ocak verilerine göre, dün 430 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 74 bin 266 vaka tespit edilirken, 137 kişi hayatını kaybetmiş ve 39 bin 226 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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