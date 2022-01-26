Uzmanlar kadınların en merak ettiği soruyu yanıtladı: Corona aşıları doğurganlığı etkiler mi?

ABD ve İngiltere'de yapılan yeni araştırma, corona virüsü aşılarının doğurganlık ve gebelik üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya çıkardı. Özellikle hamile kalanlar ve kalmak isteyenlerin tereddüt yaşadığı aşı konusuyla ilgili bu yeni araştırma, tartışmaları da ortadan kaldıracağa benziyor.

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, tüp bebek veya doğurganlık tedavisi gören kadınların corona virüsü aşısı ile ilgili endişelerini gidermeye yardımcı oldu.

Yapılan araştırmalarda, corona virüsü aşısının bir kadının çocuk sahibi olma ihtimalini etkilemediği belirlendi.

New York’taki araştırmacılar, corona virüsü aşısının tüp bebek tedavisi gören kadınlar üzerinde de olumsuz bir etkisi olmadığını bildirdi.

SONUÇLAR AYNI ÇIKTI

Uzmanlar, iki doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarıyla aşılanmış hamile kadınları ve aşı yaptırmayanları inceledi. Sonuçların, iki taraf için de aynı olduğu aktarıldı.

Araştırmanın baş yazarı, Dr Devora Aharon, aşılı ve aşısız kadınlar arasında ‘yumurta kalitesi veya embriyo gelişimi’ açısından bir fark olmadığını da ekledi.

Aharon, “Aşılamanın doğurganlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığına dair bulgularımız, gebe kalmaya çalışanlar veya erken gebelikte olanlar için güven verici olmalı” dedi.

DOĞUM ORANINDA VEYA DÜŞÜKLERDE ARTIŞ YOK

Uzmanlar, özellikle ‘doğurganlık’ meselesi nedeniyle kadınlar arasında aşı karşıtlığının yükselişe geçtiğini ve bu iddiaların sürekli ortaya atıldığını belirtti.

Ancak dünya çapında milyarlarca kadının aşılanmasına rağmen, düşüklerde herhangi bir artış veya doğum oranlarında önemli düşüşler olmadığı aktarıldı.

Ve son yapılan çalışma, aşıların doğurganlığı veya hamileliği engelleme mekanizmasını tespit edemedi.

İngiltere’deki en iyi kadın doğum doktorlarından oluşan Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Üniversitesi, ‘mevcut aşıların bir kadının doğurganlığı üzerinde herhangi bir etkiye neden olacağı biyolojik olarak makul bir mekanizma olmadığını’ belirtti.

Okulun web sitesinde ‘Aşı olan kadınların doğurganlık sorunları yaşadığına dair kanıt sunulmadı’ ifadeleri yer aldı.

Obstetrics & Gynecology dergisinde yayınlanan en son araştırma için, New York Üreme Tıbbı Associates’ten bilim adamları, sadece yüzde 20’si çift aşılı olan 2.152 kadını inceledi ve sonuçlarda farklılık olmadığı saptandı.

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