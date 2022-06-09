Uzmanlar uyardı… Bu üç hastalık demans riskini üç kat artırıyor

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, eğer diyabet hastasıysanız, kalp krizi veya felç geçirdiyseniz demansa yakalanma olasılığınız, genetik olarak risk altında olan birine göre üç kat daha fazla.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Oxford ve Exeter Üniversitesi uzmanları, diyabete sahip olmanın sizi bunamaya yatkın hale getirdiğini gösteriyor.



Daily Mail’de yer alan habere göre, obezite kaynaklı üç koşulun (diyabet, felç veya kalp krizi) tümüne sahip yetişkinlerin, bunamaya yakalanma olasılığı, herhangi bir hastalığı olmayan “sağlıklı” insanlara kıyasla üç kat daha fazla çıktı.

200.000’den fazla katılımcının analizinden elde edilen bulgular, egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin önemini yineliyor.

2050 YILINDA 135 MİLYON KİŞİDE OLMASI BEKLENİYOR

İncelenen katılımcılardan yaklaşık 20.000’ine üç kardiyometabolik durumdan biri olan diyabet, felç veya kalp krizi teşhisi kondu.

Yaklaşık 2.000 kişi ikisinden muzdaripken, 122’si üç teşhise birden sahipti. Ekip, bir kişide bu üç durumdan ne kadar çok varsa, bunama riskinin o kadar yüksek olduğunu buldu.

The Lancet Sağlıklı Uzun Ömür’de yayınlanan çalışmanın başındaki isim, Dr. Xin You Tai, “Demans hastalığının, 2050 yılına kadar, dünya çapında 135 milyon kişide olacağını tahmin ediyoruz.”

“Demans için, kalple ilgili bu tür rahatsızlıklara sahip olmanın, genetik riskten daha fazla bağlantılı olduğunu bulduk.”

“Dolayısıyla, doğuştan gelen genetik risk ne olursa olsun, yaşam boyunca kalp ve metabolik sağlığa dikkat ederek demans riskini azaltmada potansiyel olarak büyük bir etki yaratabilirsiniz” dedi.

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