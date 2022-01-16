Uzmanlardan Omicron uyarısı: Yeni varyant daha tehlikeli olabilir

2019'un son haftalarında ortaya çıktıktan sonra bütün Dünya'yı felç eden ve alışkanlıkları değiştiren corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Bilim insanları, "Aşı olunmaz ve Omicron varyantı yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Yeni varyantın Omicron'dan daha hafif olacağının garantisi yok" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli haber ajansı Associated Press, bilim insanları ve uzmanlarla görüşecek corona virüsünün seyrini takip etmeye çalıştı. Uzmanlar Dünya genelinde 5.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün yayılmaya devam ettiği sürece mutasyona uğrayacağını duyurdu.

Virüsün insanlara bulaşmasının mutasyon riskini daha da artırdığını ve Omicron varyantının buna bir örnek olduğunu söyleyen bilim insanları, “Aşı ya da hastalanıp bağışıklık kazananlara rağmen Omicron varyantı çok hızlı bir şekilde yayılıyor” yorumunu yaptı.

UZUN SÜREN SALGIN SEBEP YARATIYOR

Bilim insanlarının corona virüsünün nasıl bir evrim geçireceğinin henüz bilinmediğine dikkat çeken Associated Press’e konuşan Boston Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Leonardo Martinez, “Halen işe yarıyorken corona virüsü aşısı olunması gerekiyor. Omicron ne kadar hızlı yayılıp bulaşırsa, mutasyon riski o kadar artar ve daha fazla varyantın karşımıza çıkmasına sebep olur” yorumunu yaptı.

Öte yandan ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli Dr. Stuart Campbell Ray de, “Uzun süren ve dayanıklı enfeksiyonlar yeni varyantlar için bir üreme alanı oluşturuyor” dedi.

“YENİ VARYANTLAR KAÇINILMAZ”

Omicron varyantının Delta varyantına oranla daha az hasar bırakmasının bir umut ışığı yarattığına dikkat çeken bilim insanları buna karşılık yeni mutasyonun daha tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin de altını çizdi. Bu konuda bir kesinlik olmadığını dile getiren Ray, “Virüs önce hafif semptomlar göstererek insanlara bulaşabilir fakat daha sonra hasta edebilir. İnsanlar virüsün hafiflediğini söylüyor. Fakat bunu söylemek için ortada bir kanıt yok” dedi.

Öte yandan Minnesota Üniversitesi bünyesindeki Moleküler Viroloji Enstitüsü Direktörü Louis Mansky de yeni varyantların “kaçınılmaz” olduğunu söyledi. Mansky, “Bu kadar aşısız olduğu için virüs salgının gidişatının kontrolünü üstleniyor” dedi.

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