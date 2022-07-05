Uzun Covid-19 ile ilgili en net araştırma: Bu yaş grubundaki çocuklar dikkat

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkisini yaşa bağlı olarak gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü geçirenlerde sıklıkla görülen “uzun Covid-19” semptomu ile ilgili dikkat çekici bir araştırma İngiltere’den geldi. İngiltere’deki sivil toplum ve yardım kuruluşu Long Covid Kids UK, birkaç aylıktan 14 yaşına kadar değişen 11 bin çocuğun verilerini ve gösterdikleri semptomları inceledi.

Bilim insanları Uzun Covid-19’un etkisinin insandan insana değiştiğini söylerken çocuklarda da dikkat çekici farklılıklar olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar çocuklarda görülen uzun Covid-19 semptomlarının yaşlara göre değiştiğini ve üç farklı yaş grubunun olduğunu söyledi.

Araştırmayı yapan uzmanlar 0-3 yaş, 4-11 yaş ve 12-14 yaş arasındaki çocuklarda görülen uzun Covid-19 semptomlarını sıraladı.

0-3 YAŞ ÇOCUKLARDA İŞTAH KAYBI

Bilim insanları binlerce çocuğun verilerini inceledikten sonra çocuklarda görülen “uzun Covid-19” semptomlarını sıraladı. Araştırmada bu yaş grubundaki çocuklar ruh hali değişikliği, kızarıklık, mide ve karın ağrısı, öksürük ve iştah kaybı görüldüğü anlaşıldı. Ebeveynleri uyaran uzmanlar, “Eğer çocuğunuz daha önce yediği porsiyondan daha az yiyorsa bu durumu fark edebilirsiniz” dedi. Uzmanlar, “Karın ağrısı da az yemelerinde bir etmen olabilir. Bu durum çocuğunuzun büyümesi ve gelişmesi için yeterli gıdayı almasının önüne geçebilir” açıklamasını yaptı.

4-11 YAŞ ARASINDA KONSANTRASYON KAYBI

Bilim insanları bu yaş grubunda uzun Covid-19’a yakalananlarda konsantrasyon kaybı yaşanabileceğine ve ani ruh hali değişimlerinin yaygın olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, “Bu yaşta uzun Covid-19’a yakalanan çocuklarda ani duygu değişikliği, öfkelenme, üzüntü, endişe gibi duygular hissedilebilir” dedi. Uzmanlar bu yaş grubunda uzun Covid-19 geçirenlerde halsizlik olduğunu da duyurdu.

12- 14 YAŞ ARASINDA HALSİZLİK

Uzmanlar bu yaş grubundaki çocuklarda halsizlik, duygu durumunda gel-gitler ve unutkanlık ya da konsantrasyon kaybı olduğunu açıkladı. Çocukların fiziksel bir aktiviteden sonra çok yorulabileceğine dikkat çeken uzmanlar bu durumun yaşam kalitesine ve kendine güvene etki edebileceğini de belirtti. Bilim insanları beyin sisi, kas ağrısı, baş ağrısının da öne çıkan semptomlardan bazıları olduğunu aktardı.