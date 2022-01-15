Vaka sayısı en çok artan ilde kısıtlamalar kalktı

Vaka sıralamasında ilk sırada bulunan Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni alınan karar ile daha önce alınmış olan bir takım kısıtlamalar kaldırıldı.

Kemal ATLAN

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 25-31 Aralık haftasına ilişkin salgın risk haritasına göre, 900 bin nüfuslu Eskişehir’de vaka sayısı 100 bin kişide 427,42 seviyesinden 398,5 artışla 825,92'ye yükseldiğini açıklamasına rağmen Eskişehir’de İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararlar ile bir takım kısıtlamaları kaldırdı.

Alınan yeni karara göre; aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarına binişlerde, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişler ile kamu ve özel işyerlerinde PCR testi ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca geçen Ağustos ayında alınan sarılma ve tokalaşma benzeri davranışlardan uzak durulması yönünde alınan karar da kaldırıldı.

PCR TESTİ İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının yazısı çerçevesinde Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan bir takım kararların kaldırıldığı açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

TOKALAŞMAK VE SARILMAK SERBEST

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca geçtiğimiz yıl Ağustos ayında almış olduğu bir takım kararların da yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Bu karara göre;

* Aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesi kararı kaldırıldı.

* Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görüldüğü ve kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulması yönünde, 27 Ağustos 2021 tarihinde kurul tarafından alınan karar da son kurul toplantısı ile kaldırıldı.

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