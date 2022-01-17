Vakalar artıyor, test karmaşası sürüyor… TTB’den sert tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, “Özlük Hakları ve Eylem Sürecinin Kapsamlı Değerlendirilmesi” konusu da görüşüldü.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu toplantısı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapıldı.

Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB'nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut'un çalışma raporu sunumu ile devam etti.

“İKTİDARIN PANDEMİ TUTUMU İYİCE AYYUKA ÇIKTI”

Toplantının Covid-19 salgını gündeminde, Pandemi Çalışma Grubu sunumu sonrası, il tabip odalarından yerel aktarımların yapıldığı belirtildi.

Özellikle son yayımlanan ve aşı olmayanlara PCR şartının kaldırılması ile iktidarın pandemi tutumunun iyice “ayyuka çıktığı”; sürecin başından itibaren etkin bir aşılama planlaması yapmaması, aşı karşıtlarına yönelik tutum almaması ile son alınan kararın birbirini tamamladığı öne sürüldü.

“SON ALINAN KARARLA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI BENİMSENDİ”

Toplantıda; Covid-19 salgınının kontrol altına alınması için sağlık yönetiminin elindeki verilere karşın bulaşa yönelik adımların atılmaması, etkili filyasyon çalışmalarının yapılmaması, aşılamada hala istenen düzeye gelinmemesine değinildiği kaydedildi.

İktidarın tüm salgın boyunca “halk sağlığını önemsemediği, bilimsel verilere uygun davranmadığı, son alınan kararlarla sürü bağışıklığının benimsendiği” ifade edildi.

“SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ ÇÖKÜŞ, SALGIN İLE DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ”

Toplantının ikinci gündem maddesi, “Özlük Haklarımız ve Eylem Sürecinin Kapsamlı Değerlendirilmesi” oldu.

Mevcut ekonomik şartların ve çalışma koşullarının hekimleri tükettiği, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası sağlık sistemindeki çöküşün salgın ile daha da belirginleştiği ortaya konuldu.

“DÜZENLEME YAPILMADIĞI TAKDİRDE EN YAKIN SÜREDE G(Ö)REV EYLEMİ KARARI AÇIKLANACAK”

Meclis'e getirilen maaş düzenlemesinin hızla geri çekilip ileri bir tarihe ertelenmesinin ve Ocak ortasına gelinmesine karşın halen gündeme alınmamasının; iktidarın emeğe yaklaşımını ortaya koyduğu görüşü öne sürüldü.

Hekimlerin emeğinin artık iktidarın ‘keyfiyetine bırakılamayacağı', hekimlerin beklemeye sabrının kalmadığı; tasarının derhal Meclis gündemine alınıp kapsamlı bir düzenleme yapılmadığı takdirde TTB olarak en yakın sürede ‘G(ö)rev' eylemi kararının açıklanacağı belirtildi.