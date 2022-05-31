Yapay tatlandırıcılar ilaçların etkileşimini azaltıyor mu?

ABD'de yapılan bir araştırma, bazı yapay tatlandırıcıların, kullanılan ilaçların vücuttaki etkilerini azaltabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Wisconsin Tıp Koleji’nde geçen ay yapılan bir araştırma, bazı yapay tatlandırıcıların, antibiyotikler, antidepresanlar ve antiviraller de dahil olmak üzere vücudun belirli ilaçları metabolize etme şeklini etkileyebileceğini öne sürdü.

Laboratuvar temelli çalışma, suni tatlandırıcıların (test edilen sukraloz ve asesülfam potasyumdu) karaciğerdeki toksinlerin ve ilaçların vücuttan atılmasına yardımcı olan bir proteinin işlevini bozduğunu gösterdi.

Ancak Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar bunun sadece ön çalışma olduğunu ve “daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu” söyledi.

Bununla birlikte narenciyelerin, özellikle greyfurtun, statinlerden antidepresanlara kadar en az 85 farklı ilacın emilimini bozduğu biliniyor.

Bunun nedeni, bu meyvelerin, vücudumuzda bu ilaçları parçalayan ve potansiyel olarak kan dolaşımımızda tehlikeli derecede yüksek seviyelere yol açan bir enzime müdahale edebilen furanokumarinler adı verilen bileşikler içermesidir.

Uzmanlar, karşılaşabileceğiniz yaygın gıda ve ilaç etkileşimlerini ve tavsiyelerini açıkladı…

NARENCİYE

Etkilenen ilaçlar: En az 85 farklı ilaç – midazolam (anestetik olarak kullanılan bir benzodiazepin), sertralin (bir antidepresan), statinler (simvastatin ve atorvastatin dahil), sildenafil (erektil disfonksiyon için) ve kalsiyum kanal blokerleri (yüksek tansiyon için) dahil.

Tavsiye: Gıdalar ve ilaçlar arasındaki etkileşimler konusunda uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir eczacı olan Aidan Goggins, “Bu etkileşimden bir şekilde etkilenen ilaçların sayısı göz önüne alındığında, özellikle greyfurt suyu içmekten veya herhangi bir ilacı almadan iki saat önce ve dört saat sonra meyve yemekten kaçınmak en güvenli yoldur” diyor.

GÜNLÜK ÜRÜNLER

Etkilenen ilaçlar: Antibiyotikler.

Tavsiye: Aidan Goggins, “bu etkileşimi önlemek için tüm öğünleri antibiyotik almadan en az iki saat önce yiyin” diyor.

İŞLENMİŞ ET

Etkilenen ilaçlar: Monoamin oksidaz inhibitörleri olarak bilinen antidepresanlar.

Tavsiye: Edinburgh Üniversitesi’nde klinik farmakoloji profesörü olan Simon Maxwell, “MAOI ilaçları alan hastalar, bu amino asidin zamanla birikme riskini azaltmak için bu tür gıdaların alımlarını en aza indirmelidir” diyor.

YÜKSEK LİFLİ GIDALAR

Etkilenen ilaçlar: Tiroid ilacı levotiroksin.

Tavsiye: “Levotiroksini aç karnına ve yemekten en az 60 dakika önce alın,” diyor Aidan Goggins.

MUZ

Etkilenen ilaçlar: Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (örn. lisinopril ve ramipril) ve anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler, örneğin losartan ve kandesartan) olarak bilinen yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği ilaçları.

Tavsiye: Profesör Maxwell, “Muz ve diğer yüksek potasyumlu yiyecekleri yemek çoğu insan için sorun olmamalı” diyor. “Ancak erken evrelerde herhangi bir semptom fark etmeyebilirsiniz, bu nedenle bu ilaçları alan herkes potasyum düzeylerini ve böbrek fonksiyonlarını önceden ve başladıktan sonraki haftalarda doktorları tarafından kontrol ettirmelidir” diye ekliyor.

KAHVALTILIK GEVREK

Etkilenen ilaçlar: Antibiyotikler.

Tavsiye: “Bu etkileşimi önlemek için tüm öğünleri bu sınıfların antibiyotiklerini almadan en az iki saat önce yiyin,” diyor Aidan Goggins.

ŞEKERSİZ NANE ŞEKERİ

Etkilenen ilaçlar: Noretisteron ve levonorgestrel gibi sadece progesteron içeren doğum kontrol hapları.

Tavsiye: Birmingham’da bir diyetisyen ve beslenme koçu olan Duane Mellor, “Daha eski tipte yalnızca progesteron içeren hapları alıyorsanız, sorbitol içeren gıdalardan kaçınmak veya başka bir doğum kontrol yöntemi kullanmak en iyisi olabilir,” diyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Etkilenen ilaçlar: Varfarin gibi kan sulandırıcılar.

Tavsiye: Profesör Maxwell, “K vitamini alımınızı sabit tutmanız önemlidir, böylece kan pıhtılaşması istenen seviyede kalır, bu nedenle K vitamini açısından zengin gıdaların tutarlı bir şekilde tüketilmesi anahtardır. Varfarin alıyorsanız, günde bir porsiyon yapraklı yeşillik yemek için normal NHS tavsiyelerine uymalısınız” diyor.

Bu bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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