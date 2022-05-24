Yeni vaka sayısı arttı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 6 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Mayıs Salı gününün verilerine göre, 136 bin 332 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 1300’ÜN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, bin 304 yeni vaka tespit edilirken 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 23 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, 922 vaka tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 123 bin 536 test yapılmış ve bin 105 kişi sağlığına kavuşmuştu.