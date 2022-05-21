Yeni virüs hızla yayılıyor! TTB’den dikkat çeken maymun çiçeği uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dünyada büyüyen maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox) ile ilgili bir uyarı yayımladı. Corona sürecine dikkat çeken TTB, "Birbirleriyle belirgin teması olmayan insanlarda maymun çiçeği tespit edilmesi; virüsün sessizce yayılıyor olabileceğini düşündürerek endişeye neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Latif SANSÜR

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Yaklaşık 10 ülkede görülen, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçiren hastalıkla ilgili TTB de bir açıklama paylaştı.

Hastalığın ilk defa saptandığı Afrika dışında da salgınların olması, küresel düzeyde önem verilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, “Farklı kıtalarda birçok ülkede tespit edilen vakaların ve bu vakaların nedeni olan virüslerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığının henüz gösterilememesi, birbirleriyle belirgin teması olmayan insanlarda maymun çiçeği tespit edilmesi; virüsün sessizce yayılıyor olabileceğini düşündürerek endişeye neden olmaktadır” denildi.

“MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HAFİFE ALINMAMALI”

Açıklamada, çiçek aşısının sonlandırılması ile bağlantılı olarak azalan nüfus bağışıklığının, maymun çiçeği hastalığının yeniden canlanması için bir neden olduğunun düşünüldüğüne değinilerek, insandan insana bulaşma olasılığının yalnızca aile üyeleri arasında değil, hastalara bakım sağlayanlar arasında da bir endişe kaynağı olduğu hatırlatıldı.

“Covid-19 sürecini yönetemeyerek milyonlarca insanı kaybetmemize neden olan yönetim anlayışları, yine ölümcül bir hastalık olan maymun çiçeği hastalığı yayılırken de bize güven vermemektedir. Dünyadaki vakaların ani artışının, maymun çiçeği virüsünün geçmişe göre daha kolay bulaşmasını sağlayan bir mutasyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve her bir maymun çiçeği hastalığı salgınının tek bir kökene kadar uzanıp uzanmadığını ortaya koyacak çalışmalar yapılmalıdır” ifadeleriyle çağrı yapan TTB, maymun çiçeği hastalığının halk sağlığı açısından öneminin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

“COVİD-19 SALGININDA YAPILAN YANLIŞLAR TEKRARLANMAMALI”

Sağlık Bakanlığı'na düşen görevler ise şöyle anlatıldı:

*Riskli kişiler belirlenerek bir aşılanma programının planlanmalı. Covid-19 salgınında başarısız olan sürveyans sistemi yeniden gözden geçirilerek hazır hale getirilmeli. Hasta bakımlarının daha önceden çiçek aşısı ile bağışıklanmış daha az riskli kişiler tarafından yapılması sağlanmalı.

*Yeterli ilaç temini için koşullar oluşturulmalı, laboratuvar ve sağlık kurumlarındaki çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi için gerekli şartlar sağlanmalı. Alınacak diğer önlemler belirlenerek bir an önce kamuoyu ile paylaşılmalı, panik yaratmadan halka ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler planlanmalı.

*Bütün süreç, TTB başta olmak üzere ilgili emek ve meslek örgütleriyle birlikte bilimsel ve şeffaf bir anlayışla yürütülmeli; Covid-19 salgınında on binlerin kaybına neden olan yanlışların yeniden yapılmasının önlenmesi de topluma güven verecektir.

“SALGINLARIN SON OLMAYACAĞINI GÖSTERİYOR”

*İnsanın doğayla kurduğu talana ve tahribata dayalı ilişkinin zoonozların ortaya çıkışını kolaylaştırması; Covid-19, maymun çiçeği virüsü hastalığı gibi salgınların son olmayacağını bize göstermektedir.

*Bu hastalıkların ortaya çıkışının ve pandemilere neden olmasının önlenmesinin; ancak bu hastalıklara neden olan sistemle mücadele ederek olabileceğini tekrar vurguluyoruz.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

TTB maymun çiçeği hakkında bazı bilgileri ise şöyle paylaştı:

* Maymun çiçeği hastalığı; öncelikle Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer kıtalarda da görülen bir viral zoonotik hastalıktır.

* Genel olarak ateş, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri ile kendini gösterir ve bir dizi tıbbi komplikasyona yol açabilir.

* Genellikle iki ila dört hafta süren semptomların ardından seyri duran bir hastalık olmasına rağmen ağır vakalara dönüşebilir. Nitekim son zamanlardaki vaka-ölüm oranı yüzde 3-6 civarındadır.

* Maymun çiçeği hastalığı, enfekte bir kişi veya hayvanla yakın temas yoluyla veya virüs bulaşmış materyalden insanlara bulaşabilir.

* Maymun çiçeği hastalığı virüsü; bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüsü ve benzeri kontamine materyallerle yakın temas yoluyla bulaşabilir.

*Hastalığının belirtileri çiçek hastalığına benzer; ancak çiçek hastalığına göre hem daha az bulaşıcıdır hem de ondan daha az ciddi hastalığa neden olur.

* Çiçek hastalığını yok etme programı sırasında kullanılan aşılar da maymun çiçeği hastalığına karşı koruma sağlamıştır. Maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış yeni aşılar da geliştirilmiştir.

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