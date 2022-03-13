Yunanistan’da yüzlerce pelikanın ölümü kuş gribi endişesini arttırdı

Yunanistan’daki altı gölde binin üzerinde pelikanın ölümü kuş gribi endişesini arttırdı. Bilim insanlarının pelikan ve kuş ölümlerinin nedenini bulmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'daki sulak alanların başında gelen Little Prespa gölünde iki ay önce görülmeye başlanan pelikan ölümleri hat safhaya ulaştı. Ülkede bulunan değerli ve koruma altında bulunan sulak alanlarının başında gelen Kerkini, Hemaditida, zazari, kastoria ve Lake Kozani göllerinde de pelikan ve kuş ölümleri yoğun biçimde gözlemlendi.

Prespa Gölü Koruma Şirketi'nin güncel verilerine göre Mikri Prespa gölünde ölü pelikan sayısı bini aşarken, 60 kilometre güneydeki Heimaditida gölünde 60 ölü gümüş pelikan ve hemen yanındaki Zazari gölünde ise 12 ölü gümüş pelikan tespit edildi. Ayrıca Kastori gölünde incelemelerde bulunan gönüllü doğa ve çevre gönüllülerinin 52 ve Kerkini gölünde de 33 ölü pelikan tespit ettiği belirtildi.

“ÖLÜ KUŞLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE TESPİT EDİP TOPLUYORUZ, SALGIN OLABİLİR”

Haberi Yunanistan'ın ulusal yayın organlarından www.hellasjournal.com, www.kostoday.gr ve protothema gazetesi ile onlarla yayın organı okuyucularına duyurdu.

Pelikan ve kuş ölümlerindeki hızlı artış nedeniyle Prespa Gölü Koruma Şirketi Müdürü Myrsini Malakou, komşu göllerle birlikte ekosistem üzerinde araştırmalar yatıklarını ve bu pelikanların bölgedeki göllerde sık sık yer değiştirdiğini belirterek “Ölü kuşların hızlı bir şekilde toplanması ve salgının uygun şekilde yönetilmesi, enfeksiyonun diğer su kuşlarına ve yırtıcı hayvanlara yayılmasını önlemek için acil ve önemlidir. Birçok pelikan sazlıkların arasında ve göllerin ortasında ölü olduğu için toplanması da güçlükle oluyor. Salgının hızla yayılmasını önlemeye ve asıl nedenini bulmaya çalışıyoruz. Pelikanın yanı sıra birçok yırtıcı hayvan ve kuş ölümleri de görülüyor” diye konuştu.

“KUZEY ÜLKELERİNDEN GELMİŞ OLABİLİR”

Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı Veterinerlik Genel Müdürlüğü'nün ölümlerle ilgili inceleme başlattığını belirten Malakou, salgının kasım ayı ortalarında Avrupa'nın kuzey bölgelerinden ördekler ve kazlar tarafından bulaştığının tahmin edildiğini söyledi.

ÖLEN KUŞLAR İNCELENDİKTEN SONRA YAKILARAK YOK EDİLECEK

Florina İli Vali Yardımcısı Sotiris Vosdou ise Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada “Ölen kuşların toplanması ve hastalığın önlenmesi için tüm güçlerimizi seferber ettik. Bu konu ile hazırlanan projeyi hemen hayata geçirip kuş ölümlerinin önüne geçmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Vosdou toplanan ölü kuşların özel güvenlikli torbalarda tutulduğunu ve Kesriye Veterinerlik Müdürlüğü'nde incelendikten sonar sertifikalı fırınlarda yakılarak yok edileceğini belirtti.

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