2017’de en düşük seviyeyi gören PC satışları, yeniden yükselişte

PC satışları, 2017'de gördüğü en düşük seviyeden yüzde 34 arttı. Satışlardaki artışların, pandemi ile değişen tüketici alışkanlığından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Sozcu.com.tr

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Bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisinde pazar araştırması yapan IDC’ye göre; PC pazarı 2021’de yüzde 14,8 büyüyerek 2012’den bu yana tek bir yıl içinde en fazla sayıda masaüstü, dizüstü bilgisayar sevk etti. IDC tarafından sağlanan ön verilere göre sevkiyatlar, sektörün 2017’de yaşadığı en düşük seviyeden yüzde 34 üzerinde artışla 349 milyon adede ulaştı.

Sektördeki iyileşme, Covid-19 salgını sırasında okula gidemeyen çocukların evden eğitim için masaüstü veya dizüstü bilgisayar ihtiyacının karşılanması ve işletmelerin evden çalışmaya geçmesiyle çalışanlara ekipman sağlanmasıyla yaşandı. Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmenin, özellikle sonbaharda, küresel çip sıkıntısından kaynaklanan arz kısıtlamaları nedeniyle PC’lerde geçici kıtlıkların yaşandığı bir yılda gerçekleşmesi dikkat çekti.

PANDEMİDE TALEP ARTTI

Bazı uzmanlar, satış hızının sürdürülebilir olmayacağı konusunda uyardı. Örneğin Aralık ayında IDC, pazarın pandemi talebini aştığını ve 2022’de bir yavaşlama öngördüğünü söyledi. Ancak bazı piyasa katılımcıları, PC satışlarının devam edeceği konusunda iyimser.

Intel CEO’su Pat Gelsinger ekim ayında yaptığı bir röportajda, PC pazarının sürdürülebilir yeni bir yükseliş yolunda olduğuna inandığını söyledi. Dell yöneticisi Rahul Tikoo da pandeminin insanlarda kendi bilgisayarlarına ihtiyaçları olduğunu gösterdiği için satın alma davranışında kalıcı bir değişime yol açtığını söyleyerek bu duyguyu yineledi.

IDC’ye göre 2021’de sevk edilen birim sayısına göre en büyük altı PC şirketi Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus ve Acer’dı.

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