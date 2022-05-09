Airbnb CEO’sundan ofise dönüş açıklaması: Artık bitti

Kısa bir süre önce çalışanlarının "sonsuza dek" uzaktan çalışabileceğini açıklayan Airbnb'nin CEO'su Brian Chesky, iş dünyasının yeni dinamikleri ile ilgili çok net bir mesaj verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ev kiralama platformu Airbnb, corona virüsü ile birlikte başlatılan uzaktan çalışma uygulamasını “sonsuza dek” uzatma kararı almış ve bu karar uluslararası kamuoyunda övgüyle karşılanmıştı.

ABD merkezli şirketin CEO’su Brian Chesky katıldığı bir açık oturumda iş dünyasının yeni dinamikleri ve beklentileri ile ilgili konuştu. Chesky, uzaktan çalışmanın artık normal olduğunu söylerken, “Bildiğimiz anlamıyla ofis artık bitti” dedi. Ünlü girişimci, ayrıca son dönemde birçok şirketin de sık sık dile getirdiği “hibrit” çalışma sistemi yani üç gün ofise gitme zorunluluğunun da kusurlu olduğunu dile getirdi.

Chesky, “Bence şu an bildiğimiz anlamıyla ofis sona erdi. Bu anlayışa 1950’lerdeki gibi yaklaşamayız. İlerlememiz gerekiyor. Eğer ofisler olmasıydı biz bunu icat eder miydik? Elbette insanlar hastanelere, fabrikalara ya da kahvecilere gidecek. Bu tamamen mantıklı. Ama işi dizüstü bilgisayarda olan birisi için ofis ne anlam ifade ediyor, burada sorulması gereken soru bu” ifadesini kullandı.

Airbnb’nin CEO’su Google ve Apple gibi bazı şirketleri de eleştirdi. Bu şirketler hibrit sisteme geçileceğini açıklamış ve bu karar çalışanları tarafından büyük tepki toplamıştı. Chesky, haftada iki ya da üç gün ofise gitmenin de kusurları olduğunu ve bunun da zaman içinde tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya döneceğini öngördü.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de uzaktan çalışmak isteyenlere maaş kesintisi gündemde