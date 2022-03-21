Aksesuarları kutudan çıkaran Apple, 6,5 milyar dolar ek kâr elde etti

Apple 2020'de, 2030 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünün bir parçası olarak, iPhone satın alımında artık yeni şarj cihazı ve kulaklık sağlamayacağını açıklamıştı. Son raporlar, şirketin aksesuarları dışarıda bırakarak 6,5 milyar dolardan fazla kâr elde ettiğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devi, yıllık karbon emisyonlarını iki milyon ton azaltmayı planladığını iddia ederek yeni iPhone’larının kutularından şarj cihazı ve kulaklık gibi aksesuarları çıkardığını açıkladı. Bununla birlikte, tüketicilere şarj cihazı veya kulaklık almasalar da ürünlerinin genel olarak yükseltilmiş donanıma sahip olduğunu ve daha yüksek kalite sunacağını vadetti.

Ayrıca, halihazırda bu aksesuarlara sahip olan ve yenilerine ihtiyaç duymayan kullanıcılardan büyük miktarda atık tasarrufu sağlayacağından, sürdürülebilirlik konusunda da itibar kazandı.

Hypebeast, markanın hem kulaklıkları hem de şarj cihazını dışarıda bırakarak cihaz başına 35 dolar tasarruf sağladığını öne sürdü. Aksesuarların artık kutu içinde yer almaması daha küçük iPhone kutularını da beraberinde getirirken paketleme maliyetlerini de düşürdü.

Apple’ın bu adımla ek olarak 6.5 milyar dolar kazandığı belirtiliyor.

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