Apple uyardı: Bu iPhone modelleri artık kullanılamayacak
Apple, eski iPhone modellerinin artık modasının geçtiği konusunda kullanıcıları uyarmaya devam ediyor. Teknoloji devinin bu uyarıları, bazı modellerin yakında bakımlarının neredeyse imkansız hale gelmesi anlamına geliyor.
Apple, amiral gemisi teknolojisi iPhone’u geliştirmeye devam ederken eski modellerin artık yakında kullanılamayacağı konusunda da uyarıyor. Teknoloji devi, bazı modellerin artık Apple tarafından satılmayacağını ve onarım konusunda da yardımcı olamayacağını belirtti.
Steve Jobs ilk iPhone’u ortaya çıkardığında Apple cep telefonu pazarının çehresini değiştirdi. Ve dünyadaki akıllı telefonlara bakıldığında istatistiklerde ilk sırada yer alan Samsung’u yerinde etmeyi başardı.
2007’de ilk telefonunu piyasaya süren Apple, Statista rakamlarına göre 2021’in son çeyreğinde telefon üretiminde en yüksek pazar payına sahip olduğunu gösterdi.
Apple her yıl yeni modeller çıkararak amiral gemisini güçlendirmeye devam ederken eski modellerinin de artık kullanılamayacak olduğunu göstermeye devam ediyor. Bu durumun en büyük nedeni ise bu modellerin zamanla yavaşlaması ve yeni modellerin güncellemenin çok daha kolay olması.
6S’E KADARKİ TÜM MODELLER İÇİN UYARDI
Şimdilerde de eylül ayında çıkaracağı iPhone 14 için çalışmalarını hızlandıran Apple, artık kullanılmaz hale gelen modellerini sıralıyor. Şirket bunu yaparken de klasik ürünler ve satıştan kaldırılmış ürünler olarak iki ayrı kategori belirliyor.
Apple’ın, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler klasik olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada klasik kabul edilen iPhone ürünleri şu şekilde:
- iPhone 4 (8 GB)
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 6 Plus
Apple, klasik ürünlerinde bazı istisnalar dışında donanım servisi vermeyi sonlandırdığını bildiriyor. Bu istisnalara Türkiye’den satın alınmış olan Macintosh ürünleri ve ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yasal nedenlerle satın alınmış ürünler giriyor.
SATIŞTAN KALDIRILAN MODELLERE SERVİS DESTEĞİ YOK
Ancak Apple’ın 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler satıştan kaldırılmış olarak kabul ediliyor. Şirket, satıştan kaldırılmış ürünler için donanım servisi sağlamıyor. Ve servis sağlayıcıları satıştan kaldırılmış ürünler için parça sipariş edemiyor.
Satıştan kaldırılan iPhone modelleri ise şu şekilde:
- iPhone
- iPhone 3G (Çin anakarası) 8GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB
- iPhone 3GS (Çin anakarası) 16GB, 32GB
- iPhone 3GS (8 GB)
- iPhone 3GS 16GB, 32GB
- iPhone 4 CDMA
- iPhone 4 CDMA (8 GB)
- iPhone4 16GB, 32GB
- iPhone 4 GSM (8GB), Siyah
- iPhone 4S (8GB)