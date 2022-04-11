Avrupa Birliği’nden Apple Music hakkında soruşturma

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple hakkında Avrupa Birliği'nin soruşturma hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin önde gelen haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde, Avrupa Birliği’nin Apple hakkında tekel oluşturduğuna dair bir soruşturma başlatma hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu geçen yıl Apple’ın müzik dinleme platformunun uygulama geliştiricilere karşı kısıtlayıcı kurallar dayatmakla suçlamıştı. Bu gelişme sonrasında konuyla ilgili bazı kaynaklar, Spotify’ın Apple’ı AB’ye şikayet ettiğini ve birkaç hafta içinde soruşturma başlatılabileceğini aktardı.

Avrupa Komisyonu ve Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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