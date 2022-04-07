Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Dinozor kalıntısı

Bilim insanlarına göre, 66 milyon yıl önce dünyadaki çoğu türün neslinin tükenmesine neden olan göktaşının çarptığı gün ölen bir dinozorun fosilleşmiş kalıntıları keşfedildi. Keşfin heyecan veren kısmı ise; Chicxulub asteroidinin bir parçasının da bulunmuş olması.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre; on yıldır bölgede kazı yapan Manchester Üniversitesi’nden Robert DePalma da dahil olmak üzere paleontologlar, küçük bir otobur olan Thescelosaurus’a ait bir dinozor bacağı keşfetti. Bacağın, asteroit çarpmasının ani bir sele neden olmasından saatler sonra kopmuş olabileceği düşünülüyor.

Doğa Tarihi Müzesi’nden paleobiyolog Profesör Paul Barrett, “Bu, asteroit çarpmasından sonra meydana gelen felaketten ölen ve şimdiye kadar bulunan ilk dinozor parçası olabilir” dedi.

BBC, haberinde “Bu çığır açan keşifler, dinozorların Kretase dönem sonunda bir asteroit çarpmasıyla öldürüldüğüne dair ilk fiziksel kanıtı sağlayabilir. Daha önce hiç asteroit saldırısının kurbanı bir dinozor bulunmamıştı” dedi.

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