Bill Gates, Elon Musk konusunda endişeli: “Daha kötü bir platform haline getirebilir”

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, milyarder rakibi Elon Musk'ın Twitter'ı potansiyel olarak daha kötü bir platform haline getirebileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Gates, çarşamba günü Wall Street Journal’ın CEO Konseyi Zirvesi’nde konuştu. Etkinlikte milyarder iş insanına, Musk’ın geçen ay sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter üzerindeki potansiyel etkisi soruldu.

Gates, Musk’ın iyi bir geçmişe sahip olmasına rağmen platformdaki yanlış bilgileri daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Gates, “Aslında durumu daha da kötüleştirebilir. Tesla ve Space X ile olan sicili, harika bir mühendis ekibini bir araya getirme ve elde ettiği başarı akıllara durgunluk veriyor. Ancak bunun bu sefer olacağından şüpheliyim ama açık fikirli olmalıyız ve Elon’u asla küçümsememeliyiz” dedi.

“NE YAPACAĞI TAM OLARAK BELLİ DEĞİL”

Gates, konuşma sırasında Musk’ın uygulamayla ilgili niyetini sorguladı: “Biliyor musun, amacı ne? Açıklık hakkında konuştuğunda, ‘aşılar insanları öldürür’ veya ‘Bill Gates insanları takip ediyor’ gibi şeyler yayılırken ne düşünüyor? Yani ne yapacağı tam olarak belli değil.”

Güney Afrika doğumlu milyarder, Twitter’ı satın almasının temel nedeni olarak ise platformu fikir özgürlüğünün olduğu bir yer haline getirmek olduğunu söylemişti.

Gates, Musk’ın kendisi hakkında son tweet’lerini kişisel olarak almadığını da sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde Gates ve Musk arasında geçen hisselerle ilgili yazışmalar Twitter’a sızmıştı. Ve iki iş insanı arasında hisse senetleri ve iklim değişikliğine katkı üzerine ufak bir tartışma başlamıştı.

“ELON’DAN DAHA AZ PARASI OLANLAR DİKKAT”

Musk ve Jeff Bezos’tan sonra dünyanın en zengin üçüncü adamı olan Gates, elektrikli araç üreticisinin Bitcoin’de 1,5 milyar dolarlık hisse aldığını açıklamasının ardından bu yılın başlarında Tesla CEO’suna ateş püskürmüştü.

Gates, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Elon’un tonlarca parası var ve çok sofistike, bu yüzden Bitcoin’inin rastgele bir şekilde yukarı veya aşağı gideceğinden endişe etmiyorum. Bitcoin konusunda iyimser değilim. Genel düşüncem, Elon’dan daha az paranız varsa, muhtemelen dikkatli olmanız gerektiğidir” dedi.

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