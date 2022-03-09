Bir döneme damga vuran platform geri döndü

Bir dönemin müzik platformu LimeWire geri dönüyor; ama bu defa NFT pazarı olarak...

Sozcu.com.tr

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Mayıs ayında LimeWire, dijital koleksiyon pazarı olarak yeniden hizmete giriyor. LimeWire, ilk yıl tamamlanmadan bir milyon alıcının kaydolması umuduyla bir dizi yüksek profilli müzisyenle ortak olmayı umuyor.

NFT acemilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, kolay kayıt, ABD doları cinsinden fiyatlandırma ve herhangi bir kripto tabanlı ağ geçidinin bulunmaması LimeWire’da olması beklenen özellikler arasında.

LimeWire, şirketin eş CEO’ları Julian ve Paul Zehetmayr tarafından yönetiliyor. Julian Zehetmayr yaptığı açıklamada, “LimeWire’ı akış platformlarına bir alternatif olarak değil, sanatçıların doğrudan koleksiyonculara özel müzik ve sanat satmaları için ek bir kanal olarak yeniden başlattığımızı unutmamak önemli” dedi.

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