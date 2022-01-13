Çarpıcı araştırma: Türkler günde 4 saat akıllı telefonlarına bakıyor

Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Kanada ve Güney Kore'nin de dahil olduğu 10 farklı ülkede yapılan araştırmadan endişe verici sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre ortalama olarak insanların uyanık oldukları süre boyunca 4.8 saat telefonlarına baktıkları tespit edildi.

Yiğit Can KAYTMAZ

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Uluslararası bir uygulama takip şirketi olan App Annie’nin araştırmasında aralarıdna Türkiye’nin de olduğu 10 farklı ülkede akıllı telefon kullanıcılarının alışkanlıkları mercek altına alındı.

Araştırmada Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Güney Kore, Singapur, Kanada, Brezilya ve Endonezya’daki kullanıcı alışkanlıkları incelendi. Yapılan araştırmaya göre bu ülkelerdeki insanlar, ortalama olarak uyanık oldukları süre boyucna 4.8 saat akıllı telefonlarına bakıyor.

Son dönemde TikTok’un hızla etkin hale geldiğine dikkat çeken uzmanlar, akıllı telefonların televizyonların önüne geçmeye başlayacağını iddia etti. Dünya genelinde TikTok en çok indirilen uygulama olurken kullanıcıların 2020 yılına oranla yüzde 90 daha fazla zamanı bu platformda geçirdiği kaydedildi.

Brezilya, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki kullanıcıların ekrana bakma süreleri ise 5 saati geçti.

Araştırmada bu süre içerisinde her 10 dakikadan 7’sinde kullanıcıların sosyal medya, fotoğraf ya da video uygulamalarına baktığını da tespit etti.

İŞTE TÜRKLERİN TELEFON ALIŞKANLIKLARI

Araştırmanın detayları incelendiğinde ise Türkiye’nin Dünya ortalamasının altında kaldığı ve bir gün içinde ortalama olarak 4 saat akıllı telefonlara baktığı tespit edildi. Öte yandan araştırmada Türkiye’de ekrana bakma süresinde önceki yıllara göre artış yaşandığı belirtildi. 2019’da Türk kullanıcılar arasında ekrana bakma süresinin 3.4 saat olduğu kaydedildi.

Yapılan araştırmanın detaylarına bakıldığında ise en çok kullanılan ilk beş uygulama WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok ve Twitter oldu. Instagram ve Twitter’da geçirilen vakit oranında geçen yıllara göre bir düşüş oluşurken diğer uygulamalarda ise bir artış gözleniyor.

En çok vakit geçirilen video izleme platformu ise YouTube oldu. Pandemi dönemiyle birlikte bu platformlarda bir artış gözlenirken Netflix’in oranının stabil kalması dikkat çekiyor.

Uygulamalar arasında en büyük artışı TikTok yaşarken, en çok zaman geçirilen uygulama ise aylık 20 saate yakın ekran süresiyle Instagram oldu.

Türkiye’de en çok zaman geçirilen oyunlar ise sırasıyla Brawl Stars, PUBG Mobile, Roblox, Among Us ve Candy Crush Soda Saga oldu.

Raporun dikkat çekici detaylarından biri de Türk kullanıcıların spor, sağlık ve kişisel bakım gibi kategorilerdeki uygulamalara ilgi göstermesi oldu. Raporda özellikle Hayat Eve Sığar’ı indirme oranının yüksek olduğuna dikkat çekilirken Türk kullanıcıların bu uygulamalar üzerinden harcama yapmaktan çekindiği görüldü.

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