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Çölde ağaç dikecek robot tasarladı

Bir tasarım öğrencisi, uçsuz bucaksız çöl arazilerini tarayabilen ve ağaç dikmek için verimli bir alan bulduğunda tohum ekebilen otonom minyatür bir robot geliştirdi.

Sozcu.com.tr
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Çölde ağaç dikecek robot tasarladı

Dubai Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü’nden Mazyar Etehadi tarafından yaratılan A’seedbot, çorak arazileri yeşillendirmenin bir yolu olabilir. Robot, tasarımcıların bir araya gelerek günümüz çevre sorunlarını çözebilecek yenilikleri sergilediği etkinlik olan Global Grad Show’da tanıtıldı.

Etehadi CNN’e verdiği demeçte, “Keşke daha fazla bitki, daha fazla yeşillik olsaydı” dedi.

Sadece sekiz inç uzunluğundaki minik robot, kendi güneş panelleri sayesinde gün boyunca pilini şarj ediyor ve gece boyunca çalışmaya devam edebiliyor. Robot sadece daha fazla tohumla doldurulmak istendiğinde insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor.

Etehadi, gelecekte fikrinin hükümet, tarım endüstrisi ve yalnız çiftçiler gibi özel kişiler tarafından bitki yetiştirmenin daha verimli bir yolu olarak benimsenebileceğini umuyor.

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