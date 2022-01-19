Dünyanın en büyük uçağı Roc testte 4 buçuk saat uçtu
Dünyanın en büyük uçağı Roc, test uçuşunda 4 buçuk saat havada kaldı. Roc'un kanat genişliği bir futbol sahasından daha uzun...
Stratolaunch Systems Corp tarafından geliştirillen, dünyanın en büyük uçağı ‘Roc’ test uçuşlarını sürdürüyor.
Devasa uçak, son test uçuşunu Mojave Hava ve Uzay Limanı’ndan havalanarak gerçekleştirdi ve havada 4,5 saatlık bir uçuş performansı sergiledi.
Roc, 2018 yılında hayata veda eden Microsoft’un kurucularından Paul Allen’in projesi. Uçak 35 bin feet irtifada 227 ton yük taşıma kapasitesine sahip.
6 BOEING 747 MOTORU
117 metrelik kanat genişliğine sahip olan dev uçak, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesine sahip ve gücünü 6 adet Boeing 747 motorundan alıyor…
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