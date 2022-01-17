Dünyanın ilk ‘NFT restoranı’ açıldı: 14 bin dolara VIP üyelik

ABD'nin New York kentinde 2023 yılında açılmaya hazırlanan bir deniz ürünleri restoranı, henüz açılışını yapmadan NFT dünyasına girdiğini duyurdu.

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Mart ayında Beeple'ın 69 milyon dolarlık NFT satışından sonra tüm dünyanın ilgisini çeken değiştirilemez tokenlar'e (non-fungible token) ilgi artarak devam ediyor.

Artık sadece sanat eserleri değil, yeme içme sektörü de NFT etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

New York merkezli Flyfish Club Restoran, dijital varlıklara yönelik artan talebi değerlendirdi ve ilk NFT restoranını açtıklarını duyurdu.

Fortune dergisi, deniz ürünleri sunan Flyfish Club Restoran’ın 2023 yılında New York’ta açılacağını duyurdu. 150 kişilik yemek odası, kokteyl salonu, bahçesi ve özel bir Japon restoranıyla açılacak olan restoran henüz açılmadan ise NFT dünyasına adım attı.

ŞİMDİDEN 1500 ÜYESİ VAR

Flyfish Club bu ay NFT olarak üyelik satmaya başladıklarını duyurdu. Flyfish Club projesini yöneten konaklama şirketi VCR Group, Fortune’a yaklaşık 1.500 kişinin projeye dahil olduğunu ve 14 milyon dolar gibi bir para toplandığını duyurdu.

Yüksek kaliteli yemek sunan, karşılıksız tokenler aracılığıyla üyelik satan ilk restoran olarak öne çıkan Flyfish Club, etherium aracılığıyla üyeliklerine başladı.

VIP ÜYELİK 14 BİN DOLAR

Buna göre, 2,5 etherium yani yaklaşık 8 bin 264 dolar fiyat ile üyelik kabul edilirken, restoranın VIP ücreti ise 4,25 etherium yani yaklaşık 14 bin dolar olarak açıklandı.

Flyfish Club projesi, blockchain veri şirketi Chainalysis’e göre 2021’de NFT pazarının 41 milyar dolarlık bir değere yükselmesiyle ortaya çıktı. NFT pazarı için önemli bir dönüm noktası, geçen yıl Christie’s müzayede evi tarafından NFT sanat eserinin 69 milyon dolarlık satışıydı.

Nigiri başta olmak üzere suşileri ve özel ‘omakese’ odasıyla adını duyuran Flyfish Club, yalnızca üyelerine hizmet vereceğini açıkladı. VCR Group CEO’su David Rodolitz, Fortune’a, üyelerin üyeliklerini “şehir dışındayken de kiralayabileceklerini, hatta satabileceklerini” söyledi.

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