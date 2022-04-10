Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu: Paralı mı olacak?

Twitter hissedarı olduktan sonra şirketin yönetiminde de olacağı açıklanan Elon Musk, Twitter ile ilgili planları için ipuçları veriyor. Musk, son attığı tweet'lerde platformun paralı olabileceğiyle ilgili sinyaller verdi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Twitter’da yüzde 9,2 hisse alıp yönetim kurulu koltuğunu kazanan Elon Musk, platformla ilgili planlarını da yavaş yavaş yansıtmaya başladı.

Uzun zamandır kullanıcılarından bir düzenleme seçeneği talebi alan platform, etik kaygılar yüzünden bu yenilemeye sıcak bakmıyordu. Ancak Musk’ın hissedar olup yönetim kurulunda yer alacağı açıklandıktan sonra düzenleme seçeneği istemesi şirketin, bu konuda çalışmalar yaptığını açıklamasına neden oldu.

Musk şimdi de ödeme yapan üyelerin daha fazla premium özelliklere ulaşması gerektiğini söylüyor. Twitter’ın yeni hissedarı, sosyal medya hizmetinin premium özellikler için ödeme yapan kullanıcılara sıfır reklam sunmasını istiyor. Ayıca yatırımcı Michael Burry’nin, onay işaretini kaybettiği için şikayet etmesinden sonra, Musk Burry’ye hesabı geri alacağını söyleyerek şirketin tüm Twitter Blue kullanıcılarına kimlik doğrulama onay işaretleri vermesini önerdi.

YOKSA PARALI MI OLACAK?

Şu anda Twitter’ın aylık abonelik hizmeti Twitter Blue, kullanıcılara, bazı reklamsız makaleler ve bir tweet’i başkaları tarafından görülmeden geri çekme gibi premium özellikler sunuyor. Özellik, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Musk ise bu özelliği biraz daha genişletmeyi planlıyor gibi. Musk’ın ücret ödeyen kullanıcılara daha fazla özellik sunma isteği, platformun artık paralı mı olacağı sorusunu da akıllara getiriyor.

Tesla ve SpaceX CEO’sunun tek odaklandığı nokta kullanıcı deneyimi de değil, şirketin çalışma sistemiyle de ilgileniyor. Musk, çalışanların sorularını ele almak için önümüzdeki hafta bir şirket toplantısında Twitter CEO’su Parag Agrawal’a katılacak. Musk, toplantı öncesinde de Twitter çalışanlarına tamamen evden çalışmayı isteyip istemediklerini sordu.

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