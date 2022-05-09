Elon Musk’ın Twitter’daki son paylaşımı annesini kızdırdı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan ve kısa bir süre önce Twitter'ı satın almak için teklif veren Elon Musk, yine sosyal medyada konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Fakat bu sefer Musk'ın mesajı, annesi Maye Musk'ı kızdırdı.

Sozcu.com.tr

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44 milyar dolara Twitter’ı satın alacağını açıklayarak gündem olan Elon Musk, sosyal medya platformunda paylaştığı mesaj ile tartışma ve endişe yarattı…

Musk, Rus bir yetkili tarafından “Ukrayna’ya destek vermekle suçlandıktan” sonra dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Musk, “Eğer şüpheli bir şekilde ölürsem şunu bilin ki sizi tanımak güzeldi” mesajını paylaştı.

Musk’ın bu mesajı büyük bir etkileşim alırken birçok hayranı, “Hayır ölemezsin. Dünya’nın senin reform yapmana ihtiyacı var” yorumunu yaptı. Fakat Musk, hiç beklemediği bir kişiden çok sert bir yanıt aldı.

Musk’ın annesi Maye Musk, Twitter üzerinden oğlunun bu paylaşımını çok sert bir dille eleştirdi.

Rus yetkilinin, “Sen Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim ekipmanları veriyorsun ve bu sebeple bir yetişkin bir sorumlu tutulacaksın” sözlerinden sonra gelen mesaja Maye Musk, “Bu hiç komik değil” yanıtını verdi.

Musk, annesinin iki tane kızgın surat emojisi kullandığı yoruma yanıt olarak, “Üzgünüm! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım” dedi.