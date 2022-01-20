Evrenin şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı 3B haritası yayınlandı

Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrüman (DESI), şimdiye kadarki evrenin en büyük 3 boyutlu haritasını oluşturdu. DESI, haritayı yedi ay boyunca oluşturdu ve üzerine inşa etmeye de devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Bilimsel araştırmalar ve keşifler yayınlayan ScienceAlert’in haberine göre, DESI 7,5 milyondan fazla galaksiyi belirlemeyi başardı. DESI, beş yıllık misyonunun yalnızca yüzde 10’unu gerçekleştirdi ve hâlâ da oluşturmaya devam ediyor. Harita tamamlandığında ise evrene ve derinliğine daha derin bir bakış sunması bekleniyor. DESI’nin görevi 2026’da tamamlandığında, uzaydaki 35 milyondan fazla galaksi hakkında veriye sahip olunacağı bekleniyor.

DESI’nin oluşturduğu harita, şimdiye kadarki evrenin en büyük haritası. Bilim insanlarından bazıları, yakın zamanda Berkeley Lab tarafından düzenlenen bir web seminerinde cihazın şimdiye kadarki performansını sundu. Araştırma çalışmasına yalnızca yedi ay kala DESI, evrenin haritasını çıkarmak için önceki tüm rekorları alt üst etti.

DESI’nin temel amacı, evrende bulunan karanlık enerji hakkında daha fazla şey ortaya çıkarmak. Karanlık enerji, evrenin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor ve genişlemesini hızlandırmada büyük rol oynuyor. İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nden bir kozmolog olan Carlos Frenk kısa süre önce BBC’ye DESI’nin karanlık enerjinin doğası hakkında ipuçları aramaya yardımcı olacağını söyledi.

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