Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor

Sosyal medya platformu bu defa da bir yazılım hatasıyla karşı karşıya kaldı. Facebook mühendisleri, son altı ay içinde çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgiler içeren gönderilerin yoğun bir şekilde desteklendiğini fark etti. Ayrıca, şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Facebook'u bloke eden Rus devletine ait medya kuruluşlarının gönderilerini de indeksledi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda sık sık sahte ve yanlış haberlere platformunda yer vermekle suçlanan ve bu durum nedeniyle çalışmalar yapan Facebook bu defa da bir yazılım hatası nedeniyle sorun yaşadı.

Yaşanan sorunda platform, kullanıcılara şiddet, çıplaklık ve yanlış bilgi içeren gönderileri haber kaynağında öncelikli olarak sıralıyordu.

Facebook’un içeriği nasıl sıraladığı ve gönderileri kullanıcılara nasıl ilettiği, son yıllarda şirket için tartışmalı bir konu haline geldi. Örneğin, platform, 2018’de, arkadaşların ve ailelerin içeriği gibi, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunmalarını beklediği gönderileri tanıtan bir algoritma ayarı yayınladı. Bu, insanların daha uzun süre gezinmesini sağlamak için tasarlanmış bir hareketti, ancak aynı zamanda şiddet içeren, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğin daha yüksek dolaşımına neden oldu.

Teknik sorun, ilk olarak 2019’da ortaya çıktı, ancak 2021 yılına kadar herhangi bir soruna neden olmadı. Ve 11 Mart’ta da sorun tamamen çözüldü.

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